Календарь релизов 10 – 16 ноября: CoD: Black Ops 7, Where Winds Meet, Anno 117 и Rue Valley

Неделя с 10 по 16 ноября — сплошная жара для геймеров! Новая глава Kingdom Come: Deliverance II — Mysteria Ecclesiae, возвращение легендарного Sacred 2 Remaster, долгожданный релиз Escape from Tarkov 1.0 и масштабный Call of Duty: Black Ops 7. А для ценителей уютных приключений — Winter Burrow, Tavern Keeper и фэнтезийная новинка Rue Valley. Осень становится всё интереснее!

