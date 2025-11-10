Сегодня 10 ноября 2025
Британское министерство завершило апгрейд до Windows 10 за £312 млн — аккурат к завершению её поддержки

Министерство по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании (Defra) сообщило о завершении масштабной модернизации своей IT-инфраструктуры в период с 2022 по 2025 год. В рамках программы ведомство заменило десятки тысяч устаревших устройств и обновило операционную систему до Windows 10, потратив £312 млн (около $407 млн) — как раз к окончанию поддержки Windows 10.

Источник изображений: Blepping Computer

Источник изображений: Blepping Computer

Как стало известно изданию The Register, исполняющий обязанности постоянного секретаря ведомства Дэвид Хилл (David Hill) сообщил в письме председателю Комитета по государственному контролю Джеффри Клифтон-Брауну (Sir Geoffrey Clifton-Brown), что в рамках программы были заменены 31 500 ноутбуков с Windows 7 на устройства с Windows 10, устранено более 49 000 критических уязвимостей, перенесено 137 устаревших приложений и закрыт один из старых дата-центров с планами по ликвидации ещё трёх. Однако операционная система Windows 10 официально утратила поддержку 14 октября 2025 года, за исключением случаев, когда заказчик оплачивает дополнительно обслуживание. Ведомство не ответило на запрос о том, заключено ли с Microsoft соглашение о продлении поддержки.

Следующий этап модернизации, согласно документу, будет включать перенос ключевых приложений в облачную инфраструктуру, замену 24 000 устаревших устройств, 26 000 смартфонов и сетевого оборудования, а также внедрение решений в области автоматизации и искусственного интеллекта для повышения эффективности и улучшения взаимодействия с гражданами и бизнесом.

Ведомство считает, что эти меры позволят реализовать «значительную экономию средств» в следующем бюджетном цикле. Однако, как отмечают эксперты, переход на Windows 10 может оказаться промежуточной мерой, особенно учитывая, что многие из заменяемых устройств физически несовместимы даже с Windows 10, не говоря уже о Windows 11.

Источник:

windows 10, операционная система
