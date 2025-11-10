Сегодня 11 ноября 2025
В Steam стартовал фестиваль игр про животных — «от милых кроликов и козочек до енотов и даже акул»

В соответствии с представленным прошедшей зимой расписанием 10 ноября 2025 года в сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовал новый тематический фестиваль — «Фестиваль игр про животных» (Steam Animal Fest).

Источник изображения: Double Dagger Studio

Как можно догадаться по названию, «Фестиваль игр про животных» посвящён интерактивным развлечениям с участием братьев наших меньших: от домашних питомцев до диких зверей. Тематический трейлер акции прикреплён ниже.

«Вас ждёт целая неделя скидок на игры с самыми разнообразными зверями и существами, от милых кроликов и козочек до енотов и даже акул. И котики! Без них никуда», — напоминает Valve.

Полный список предложений доступен на странице фестиваля, а самые интересные из них мы приводим ниже:

Всего в «Фестивале игр про животных» участвует более 2150 проектов, включая ещё не вышедшие. Однако даже среди выпущенных скидка распространяется не на все. Кроме того, часть предложений в российском регионе недоступна из-за ограничений.

Так, например, в мероприятии принимает участие приключенческий стелс-экшен Barkour с агентом 009 в главной роли. Разработчики из польской Varsav Game Studios даже подготовили к старту фестиваля новый трейлер (прикреплён выше).

«Фестиваль игр про животных» продлится ровно неделю и закончится в следующий понедельник, 17 ноября. Далее на очереди — фестиваль спорта (с 8 по 15 декабря) и зимняя распродажа в Steam (с 18 декабря 2025 года по 5 января 2026-го).

Источники:

