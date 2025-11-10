В Steam стартовал фестиваль игр про животных — «от милых кроликов и козочек до енотов и даже акул»

В соответствии с представленным прошедшей зимой расписанием 10 ноября 2025 года в сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовал новый тематический фестиваль — «Фестиваль игр про животных» (Steam Animal Fest).
Как можно догадаться по названию, «Фестиваль игр про животных» посвящён интерактивным развлечениям с участием братьев наших меньших: от домашних питомцев до диких зверей. Тематический трейлер акции прикреплён ниже.
«Вас ждёт целая неделя скидок на игры с самыми разнообразными зверями и существами, от милых кроликов и козочек до енотов и даже акул. И котики! Без них никуда», — напоминает Valve.
Полный список предложений доступен на странице фестиваля, а самые интересные из них мы приводим ниже:
- Easy Delivery Co. — 392 рубля (−20 %);
- Whiskerwood (ранний доступ) — 799 рублей (−20 %);
- Little Kitty, Big City — 528 рублей (−40 %);
- Party Animals — 742 рубля (−40 %);
- Chicory: A Colorful Tale — 355 рублей (−50 %);
- Tunic — 550 рублей (−50 %);
- Night in the Woods — 355 рублей (−50 %);
- Goat Simulator 3 — 440 рублей (−60 %);
- Catlateral Damage: Remeowstered — 137 рублей (−75 %);
- Maneater — 239 рублей (−80 %).
Всего в «Фестивале игр про животных» участвует более 2150 проектов, включая ещё не вышедшие. Однако даже среди выпущенных скидка распространяется не на все. Кроме того, часть предложений в российском регионе недоступна из-за ограничений.
Так, например, в мероприятии принимает участие приключенческий стелс-экшен Barkour с агентом 009 в главной роли. Разработчики из польской Varsav Game Studios даже подготовили к старту фестиваля новый трейлер (прикреплён выше).
«Фестиваль игр про животных» продлится ровно неделю и закончится в следующий понедельник, 17 ноября. Далее на очереди — фестиваль спорта (с 8 по 15 декабря) и зимняя распродажа в Steam (с 18 декабря 2025 года по 5 января 2026-го).
Источники: