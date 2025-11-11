Финансовый кризис iRobot может оставить владельцев пылесосов Roomba без облачного управления

Компания iRobot, создатель известного робота-пылесоса Roomba, заявила, что может признать себя банкротом, если не найдёт источники дополнительного финансирования. По итогам третьего квартала выручка компании оказалась значительно ниже ожиданий, а доступные денежные средства почти иссякли, что заставило iRobot искать стратегические альтернативы для выживания, включая возможную продажу бизнеса.

Выручка iRobot по итогам третьего квартала оказалась значительно ниже собственных прогнозов из-за продолжающегося давления на рынке, задержек в производстве и непредвиденных сбоев в логистике, сообщил генеральный директор компании Гэри Коэн (Gary Cohen). В результате компания была вынуждена ускорить расходование денежных средств и теперь располагает менее чем $25 млн. По словам Коэна, на данный момент у iRobot отсутствуют источники, из которых можно было бы привлечь дополнительный капитал.

Компания испытывает трудности уже несколько лет на фоне растущей конкуренции со стороны китайских производителей, таких как Roborock, Ecovacs и Dreame. В 2022 году ситуацию могла спасти сделка с Amazon: планировалась продажа iRobot за $1,7 млрд. Однако сделка сорвалась из-за антимонопольных разбирательств. После этого iRobot уволил более 30 % сотрудников, потерял своего основателя и генерального директора Колина Энгла (Colin Angle), и остался с долгами.

В документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в начале ноября 2025 года, iRobot предупредила, что в случае неудачи в поиске финансирования может быть вынуждена инициировать процедуру банкротства. В ответ на запрос The Verge представитель компании Мишель Сзиналь (Michèle Szynal), старший директор по корпоративным коммуникациям, заявила, что «iRobot не комментирует подобные вопросы сверх уже опубликованной информации». Она уточнила, что компания договорилась с основным кредитором продлить действие отсрочки по выполнению долговых обязательств до 1 декабря 2025 года, чтобы продолжить поиск стратегических альтернатив, включая возможную продажу, рефинансирование или иные сделки.

В iRobot подчеркнули, что текущая операционная деятельность продолжается в обычном режиме, а поддержка существующих продуктов не изменилась. Однако опыт американского производителя Neato, прекратившего существование в 2023 году и отключившего облачные сервисы, вызывает опасения. В случае прекращения работы iRobot большинство Roomba, вероятно, сохранят базовую функциональность в автономном режиме (запуск, остановка и возврат на базу по нажатию кнопки), но потеряют возможность управления через приложение, включая настройку расписания, уборку конкретных комнат или использование голосовых команд.

Несмотря на ситуацию, в этом году компания запустила новую линейку роботов-пылесосов, впервые оснастив их навигацией на основе лидара вместо ранее использовавшейся технологии VSLAM. Новые модели внешне стали напоминать устройства конкурентов и получили дополнительные функции, включая вращающиеся насадки для влажной уборки и роликовую швабру.