Евросоюз собрался принести приватность обычных граждан в жертву ИИ

В середине ноября Еврокомиссия готовится представить пакет поправок к «Общему регламенту по защите данных» (GDPR). Чиновники уверяют, что это не более чем «целевые» поправки, призванные убрать лишнее, но проекты документов указывают, что изменения GDPR могут оказаться радикальными, сообщает Politico.

Европа стремится сохранить экономическую конкурентоспособность на мировой арене, и реформа способна обернуться благом для компаний в отрасли искусственного интеллекта. Но внесение поправок в основной региональный закон о конфиденциальности грозит настоящей бурей в Брюсселе. Европейские регуляторы в области конфиденциальности в последние годы выступают сдерживающим фактором для развития решений в области ИИ в регионе — по требованию Ирландской комиссии по защите данных внедрение новых функций здесь откладывали Google, Meta✴, X и LinkedIn. Итальянский регулятор ранее временно блокировал американский ChatGPT и китайский DeepSeek.

Первоначальная разработка GDPR стоила Брюсселю немалых усилий, и с момента вступления регламента в силу в 2018 году ЕС воздерживался от внесения в него правок, чтобы не возобновлять войну лоббистов. Еврокомиссия в последние месяцы пыталась заверить граждан, что основополагающие принципы GDPR инициатива не затронет. Теперь же, когда ведомство частично опубликовало проект пакета поправок, правозащитники забили тревогу. Согласование первой редакции GDPR заняло несколько лет, а консультации по пакету поправок завершились уже в октябре этого года — подозрительно быстро. Еврокомиссия объясняет это исключительно целевым и техническим характером поправок, но правозащитники обращают внимание, что они идут единым пакетом, и голосование будет проводиться по всем сразу без обсуждения каждой в отдельности.

Разработчики ИИ, в частности, с этим пакетом получат право законно обрабатывать особые категории данных, в том числе о религиозных и политических предпочтениях человека, о его этнической принадлежности и состоянии здоровья, если это необходимо для обучения ИИ. Планируется пересмотр определения данных особой категории — они будут подлежать дополнительной защите. Чиновники хотят пересмотреть определение персональных данных и утвердить, что если по ним невозможно идентифицировать человека, то они не всегда будут подпадать под защиту GDPR — соответствующее решение недавно принял Верховный суд ЕС. Готовится реформа в отношении всплывающих баннеров со средствами управления файлами cookie на сайтах — в результате изменений у владельцев сайтов и приложений будет больше оснований следить за пользователями, и их согласие будет требоваться не всегда.

Официально проект поправок к GDPR будет обнародован 19 ноября. После этого его должны будут одобрить власти входящих в ЕС стран и депутаты Европарламента — среди последних уже наметился раскол. Представители Австрии, Словении, Франции и Эстонии решительно выступают против внесения любых изменений в GDPR, а традиционно выступающая сторонником конфиденциальности Германия настроена внести в закон серьёзные поправки, чтобы поддержать отрасль ИИ.