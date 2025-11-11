Сегодня 11 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Евросоюз собрался принести приватность о...
реклама
Новости Software

Евросоюз собрался принести приватность обычных граждан в жертву ИИ

В середине ноября Еврокомиссия готовится представить пакет поправок к «Общему регламенту по защите данных» (GDPR). Чиновники уверяют, что это не более чем «целевые» поправки, призванные убрать лишнее, но проекты документов указывают, что изменения GDPR могут оказаться радикальными, сообщает Politico.

Источник изображения: Alexey Larionov / unsplash.com

Источник изображения: Alexey Larionov / unsplash.com

Европа стремится сохранить экономическую конкурентоспособность на мировой арене, и реформа способна обернуться благом для компаний в отрасли искусственного интеллекта. Но внесение поправок в основной региональный закон о конфиденциальности грозит настоящей бурей в Брюсселе. Европейские регуляторы в области конфиденциальности в последние годы выступают сдерживающим фактором для развития решений в области ИИ в регионе — по требованию Ирландской комиссии по защите данных внедрение новых функций здесь откладывали Google, Meta, X и LinkedIn. Итальянский регулятор ранее временно блокировал американский ChatGPT и китайский DeepSeek.

Первоначальная разработка GDPR стоила Брюсселю немалых усилий, и с момента вступления регламента в силу в 2018 году ЕС воздерживался от внесения в него правок, чтобы не возобновлять войну лоббистов. Еврокомиссия в последние месяцы пыталась заверить граждан, что основополагающие принципы GDPR инициатива не затронет. Теперь же, когда ведомство частично опубликовало проект пакета поправок, правозащитники забили тревогу. Согласование первой редакции GDPR заняло несколько лет, а консультации по пакету поправок завершились уже в октябре этого года — подозрительно быстро. Еврокомиссия объясняет это исключительно целевым и техническим характером поправок, но правозащитники обращают внимание, что они идут единым пакетом, и голосование будет проводиться по всем сразу без обсуждения каждой в отдельности.

Источник изображения: Guillaume Périgois / unsplash.com

Источник изображения: Guillaume Périgois / unsplash.com

Разработчики ИИ, в частности, с этим пакетом получат право законно обрабатывать особые категории данных, в том числе о религиозных и политических предпочтениях человека, о его этнической принадлежности и состоянии здоровья, если это необходимо для обучения ИИ. Планируется пересмотр определения данных особой категории — они будут подлежать дополнительной защите. Чиновники хотят пересмотреть определение персональных данных и утвердить, что если по ним невозможно идентифицировать человека, то они не всегда будут подпадать под защиту GDPR — соответствующее решение недавно принял Верховный суд ЕС. Готовится реформа в отношении всплывающих баннеров со средствами управления файлами cookie на сайтах — в результате изменений у владельцев сайтов и приложений будет больше оснований следить за пользователями, и их согласие будет требоваться не всегда.

Официально проект поправок к GDPR будет обнародован 19 ноября. После этого его должны будут одобрить власти входящих в ЕС стран и депутаты Европарламента — среди последних уже наметился раскол. Представители Австрии, Словении, Франции и Эстонии решительно выступают против внесения любых изменений в GDPR, а традиционно выступающая сторонником конфиденциальности Германия настроена внести в закон серьёзные поправки, чтобы поддержать отрасль ИИ.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple перестала комплектовать MacBook Pro зарядными устройствами — пока обделили только Европу
Google предложила изменить поисковую выдачу, чтобы отвертеться от огромного штрафа в Европе
Еврокомиссия выделит €1 млрд на внедрение ИИ в десяти отраслях
Клавиатура перестанет быть главным инструментом создания контента уже к 2028 году
iOS 27 принесёт тройку мощных ИИ-функций для iPhone
Казахстан и OpenAI будут сотрудничать в развитии сферы образовании с использованием ИИ
Теги: gdpr, ес, ии, законодательство
gdpr, ес, ии, законодательство
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.