Ветеран разработки Windows протестировал 25 своих ПК с 1976 года — современный быстрее как минимум в 200 000 раз

Разработчик «Диспетчера задач» и многих других компонентов Windows Дэйв В. Пламмер (Dave W Plummer) провёл в своей лаборатории простой тест 25 компьютеров, выпущенных с 1976 по 2023 год. В бенчмарке Dhrystone 2.2 современный Mac Pro на чипе Apple M2 Ultra оказался быстрее вычислительного монстра 70-х годов PDP-11/34 в 200 000 раз. Пламмер отметил, что разница могла бы быть гораздо больше, если бы код использованного им бенчмарка Dhrystone не был однопоточным.

Бенчмарк Dhrystone 2.2 был выбран для тестирования по причине его совместимости со всеми протестированными системами. Этот тест основан исключительно на простых математических операциях, в случае векторизованного кода прирост производительности мог бы быть ещё более заметным. Все результаты Пламмер свёл в единую таблицу, в которой PDP-11/34 набрал 240 баллов, а «победитель» Mac Pro на M2 Ultra — 47 808 764 балла.

В таблице также представлены некоторые из самых знаковых систем и архитектур в истории компьютеров. Например, занявшая второе место с конца Amiga 500 набрала 1000 баллов, в четыре раза опередив PDP-11. Стоит отметить значительный прогресс от первых машин на процессоре Intel i486 до нескольких поколений Pentium. Эти цифры демонстрируют уверенный прогресс вычислительной мощности чипов Intel в диапазоне от 30 000 до 2 500 000 баллов примерно за десятилетие.

Также впечатляет прирост производительности, достигнутый Apple при переходе с чипов Motorola 680X0 на Power PC. Raspberry Pi 4B с результатом почти 10 000 000 баллов оказался примерно в 4 раза быстрее Pentium 4. Самые впечатляющие результаты показали процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX с 96 ядрами AMD Zen4 (192 потока) и Mac Pro на M2 Ultra с 24 ядрами Apple Silicon. К сожалению, в таблицу не попали отсутствующие в лаборатории Пламмера ПК на базе чипов Athlon, Core Duo и многих других процессоров последних лет.

«Я восстанавливаю старые компьютеры, и мне всегда интересно, как их производительность в классическом исполнении соотносится с производительностью современных ПК. В сто раз быстрее? В тысячу? В миллион? Вот статистика. Я написал тест Dhrystone на языке K&R C, который работает на всех моих компьютерах без каких-либо модификаций, начиная с PDP-11/34 до моего Mac Pro M2 Ultra», — написал Пламмер в своём аккаунте в социальной сети X.

Программный код своего бенчмарка Пламмер выложил на GitHub. Достаточно скачать его и скомпилировать для конкретной платформы. По словам разработчика, код создан «специально для оптимизации под 2.9BSD на системах PDP-11, при этом сохраняя возможность компиляции на современных системах для сравнения».

При запуске на системах, более новых, чем 486, код бенчмарка может полностью помещаться в кэш процессора, что отчасти объясняет значительный рост производительности, наблюдаемый в таблице Пламмера при смене эры. С другой стороны, этот код не использует продвинутые типы векторизованных инструкций, которые обеспечивают значительный прирост производительности в современных системах, например, AVX-512. Тест Пламмера не тестирует некоторые основные узкие места современных систем, такие как пропускная способность памяти или производительность кэша более высокого уровня.

Любопытно отметить: хотя Amiga 500 находится в самом низу диаграммы, этот домашний компьютер 80-х годов со скромным процессором 68000 с тактовой частотой 7,16 МГц всё ещё может загружать и открывать идеально работающий текстовый редактор быстрее, чем это делает большинство современных систем.