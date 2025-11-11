Сегодня 11 ноября 2025
Ветеран разработки Windows протестировал 25 своих ПК с 1976 года — современный быстрее как минимум в 200 000 раз

Разработчик «Диспетчера задач» и многих других компонентов Windows Дэйв В. Пламмер (Dave W Plummer) провёл в своей лаборатории простой тест 25 компьютеров, выпущенных с 1976 по 2023 год. В бенчмарке Dhrystone 2.2 современный Mac Pro на чипе Apple M2 Ultra оказался быстрее вычислительного монстра 70-х годов PDP-11/34 в 200 000 раз. Пламмер отметил, что разница могла бы быть гораздо больше, если бы код использованного им бенчмарка Dhrystone не был однопоточным.

Источник изображений: Dave Plummer on X

Источник изображений: Dave Plummer on X

Бенчмарк Dhrystone 2.2 был выбран для тестирования по причине его совместимости со всеми протестированными системами. Этот тест основан исключительно на простых математических операциях, в случае векторизованного кода прирост производительности мог бы быть ещё более заметным. Все результаты Пламмер свёл в единую таблицу, в которой PDP-11/34 набрал 240 баллов, а «победитель» Mac Pro на M2 Ultra — 47 808 764 балла.

В таблице также представлены некоторые из самых знаковых систем и архитектур в истории компьютеров. Например, занявшая второе место с конца Amiga 500 набрала 1000 баллов, в четыре раза опередив PDP-11. Стоит отметить значительный прогресс от первых машин на процессоре Intel i486 до нескольких поколений Pentium. Эти цифры демонстрируют уверенный прогресс вычислительной мощности чипов Intel в диапазоне от 30 000 до 2 500 000 баллов примерно за десятилетие.

Также впечатляет прирост производительности, достигнутый Apple при переходе с чипов Motorola 680X0 на Power PC. Raspberry Pi 4B с результатом почти 10 000 000 баллов оказался примерно в 4 раза быстрее Pentium 4. Самые впечатляющие результаты показали процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX с 96 ядрами AMD Zen4 (192 потока) и Mac Pro на M2 Ultra с 24 ядрами Apple Silicon. К сожалению, в таблицу не попали отсутствующие в лаборатории Пламмера ПК на базе чипов Athlon, Core Duo и многих других процессоров последних лет.

«Я восстанавливаю старые компьютеры, и мне всегда интересно, как их производительность в классическом исполнении соотносится с производительностью современных ПК. В сто раз быстрее? В тысячу? В миллион? Вот статистика. Я написал тест Dhrystone на языке K&R C, который работает на всех моих компьютерах без каких-либо модификаций, начиная с PDP-11/34 до моего Mac Pro M2 Ultra», — написал Пламмер в своём аккаунте в социальной сети X.

Программный код своего бенчмарка Пламмер выложил на GitHub. Достаточно скачать его и скомпилировать для конкретной платформы. По словам разработчика, код создан «специально для оптимизации под 2.9BSD на системах PDP-11, при этом сохраняя возможность компиляции на современных системах для сравнения».

При запуске на системах, более новых, чем 486, код бенчмарка может полностью помещаться в кэш процессора, что отчасти объясняет значительный рост производительности, наблюдаемый в таблице Пламмера при смене эры. С другой стороны, этот код не использует продвинутые типы векторизованных инструкций, которые обеспечивают значительный прирост производительности в современных системах, например, AVX-512. Тест Пламмера не тестирует некоторые основные узкие места современных систем, такие как пропускная способность памяти или производительность кэша более высокого уровня.

Любопытно отметить: хотя Amiga 500 находится в самом низу диаграммы, этот домашний компьютер 80-х годов со скромным процессором 68000 с тактовой частотой 7,16 МГц всё ещё может загружать и открывать идеально работающий текстовый редактор быстрее, чем это делает большинство современных систем.

Источник:

тестирование, однопоточный, производительность
