По телевизорам Samsung начал расселяться ИИ-помощник Bixby на базе Microsoft Copilot и Perplexity

В телевизорах Samsung модельного ряда 2025 года появится голосовой помощник с искусственным интеллектом, которому их владельцы смогут задавать вопросы о происходящем на экране и вне него. Первое обновление с поддержкой нескольких языков корейский производитель уже начал развёртывать.

Источник изображений: samsung.com

Источник изображений: samsung.com

В основу ассистента Vision AI Companion легла обновлённая версия виртуального помощника Samsung Bixby на базе генеративного ИИ. Samsung предлагает использовать его для получения ответов на вопросы о содержимом экрана: чем знаменит тот или иной актёр, кто написал эту картину, или какой счёт в футбольном матче. Он также может порекомендовать телепередачи и фильмы, дать кулинарный совет, совет для путешественника или найти местный ресторан.

Работу помощника обеспечивают различные модели ИИ, в том числе Microsoft Copilot и Perplexity, — он способен вести естественный диалог, ориентироваться в контексте и задавать уточняющие вопросы. Поскольку ассистент встроен в телевизор, он может дать и визуальный ответ. Единая служба Vision AI Companion станет центральным звеном для других функций ИИ в телевизорах Samsung, включая оптимизацию изображения и перевод в реальном времени.

Корейский производитель впервые анонсировал нововведение на выставке IFA в сентябре, и теперь ИИ заработал на всех телевизорах 2025 года; поддерживаются десять языков. В ассортименте Samsung так и не появились умные колонки поэтому центральным компонентом умного дома в экосистеме компании остаётся телевизор.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
