Музыкальное приключение Mixtape от создателей The Artful Escape не выйдет в 2025 году

Разработчики из мельбурнской студии Beethoven and Dinosaur, известной по платформеру The Artful Escape, объявили о переносе своей следующей игры — музыкального приключения о дружбе Mixtape.

Источник изображений: Annapurna Interactive

Напомним, Mixtape была представлена прошлым летом на презентации Xbox Games Showcase 2024 и планировалась к релизу в 2025 году. До его конца остаётся чуть больше полутора месяцев, а премьера на горизонте всё не виднелась.

Как стало известно, на горизонте Mixtape не показывалась, потому что на самом деле не выйдет в 2025 году — выпуск переносится на 2026-й. По случаю анонса разработчики подготовили сборник (mixtape) уместных песен:

  • «Прости меня» (I’m Sorry) — Джон Денвер (John Denver);
  • «Терпение» (Patience) — Guns N' Roses;
  • «Любовь нельзя торопить» (You Can’t Hurry Love) — The Supremes;
  • «Это ненадолго» (It Won't Be Long) — The Beatles;
  • «Почти у цели» (Almost There) — Энди Уильямс (Andy Williams).

«Во время разработки Artful Escape наш 3D-художник Майки сделал модель духовки. Это была отличная духовка — работа настоящего профессионала. Он даже приделал ручки. Этим мы в Beethoven and Dinosaur и занимаемся. Приделываем ручки», — заявили в студии.

Другими словами, в Beethoven and Dinosaur стремятся к совершенству даже в мелочах, и новый проект стандартам студии пока не отвечает: «Mixtape почти готова. Осталось только приделать ручки. Увидимся в 2026 году».

В игре звучит музыка Devo, The Smashing Pumpkins, Joy Division, The Cure, Игги Попа и других исполнителей

По сюжету трое друзей накануне дня, когда их жизни разойдутся в разные стороны, пускаются в последнее совместное путешествие по важным событиям юности под звуки идеально подобранной музыки.

Mixtape создаётся для PC (Steam, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также Game Pass. Обещают вдохновлённое классическими фильмами о взрослении ностальгическое приключение и полный хитов прошлого саундтрек.

