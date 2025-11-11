«Тут плохо всё»: ремастер ролевого экшена Sacred 2: Fallen Angel стартовал в Steam с рейтингом 34 %

Издательство THQ Nordic и разработчики из SparklingBit выпустили Sacred 2 Remaster — ремастер фэнтезийного ролевого экшена Sacred 2: Fallen Angel. Обновлённая версия получила доработанное управление, современный интерфейс и другие важные технические улучшения.

Sacred 2 Remaster предложит вновь посетить Анкарию — огромный фэнтезийный мир, полный подземелий, древних секретов и, конечно же, заданий. Главному герою предстоит сражаться с чудовищами и расследовать многочисленные тайны.

Современная редакция включает в себя все дополнения и обновления, которые когда-либо получала оригинальная игра. Судя по многочисленным негативным отзывам в Steam, первые покупатели Sacred 2 Remaster остались недовольны качеством переиздания. На момент публикации материала рейтинг новинки в сервисе Valve был зафиксирован на отметке в 34 % («в основном отрицательные» обзоры).

Игроки ругают Sacred 2 Remaster за неудобный новый интерфейс, огромное количество технических ошибок, отсутствие настроек для мини-карты и многое другое. А вот улучшенные анимации в боях и высокая производительность стали основными поводами для похвалы, но вспоминают их в обзорах гораздо реже. «Тут плохо всё», — коротко резюмировал пользователь The light.

Sacred 2 Remaster вышла на PC, PS5, Xbox Series X и S. Проект доступен и в российском Steam — до 18 ноября его можно забрать с 10-процентной скидкой за 774 рубля.