Последнее дополнение к Atomic Heart отправит игроков в приключение по «совершенно новым и загадочным местам» — первые скриншоты

Хотя студия Mundfish уже анонсировала Atomic Heart 2, об оригинальной Atomic Heart разработчики не забывают. Команда до сих пор готовит к релизу последнее, четвёртое расширение для игры.

Напомним, третье дополнение к Atomic Heart — «Чары морских глубин» (Enchantment Under the Sea) — вышло в январе, а о четвёртом за прошедшее с тех пор время ничего слышно не было.

Как сообщили разработчики у себя в социальных сетях, «больше новостей о финальном дополнении к первой части» стоит ждать в декабре. Некоторые фанаты предполагают, что Mundfish намекает на участие в церемонии The Game Awards 2025.

Также в сообщении Mundfish поделилась первыми подробностями предстоящего аддона для Atomic Heart. DLC отправит игроков «в приключение по совершенно новым и загадочным местам».

О каких именно местах идёт речь, неясно. Вероятно, о представленном на сопровождавших публикацию Mundfish двух скриншотах (см. изображения выше и ниже) интерьере некоего научного «храма».

Atomic Heart вышла в феврале 2023 года на PC (Steam, VK Play в СНГ), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра привлекла более 10 млн человек и уже заработала на сиквел — Atomic Heart 2 анонсировали в июне.

Четвёртое дополнение и Atomic Heart 2 — не единственные горячо ожидаемые фанатами релизы. Императорский фарфоровый завод выпустит коллекцию по мотивам игры, включая скульптуры Близняшек ручной работы.