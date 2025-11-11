Google научила «Фото» снимать очки, добавлять улыбку и менять стиль по слову пользователя

Компания Google представила для приложения «Google Фото» ряд новых функций на базе искусственного интеллекта, включая возможность редактирования объектов и людей на изображениях, новую кнопку «Спросить ИИ», шаблоны ИИ для создания фотографий в необычном стиле, а также расширение функции поиска на естественном языке.

Компания впервые представила функцию редактирования на основе подсказок (промптов) для Android-смартфонов серии Pixel 10 в августе. Теперь и пользователи iOS могут голосом или текстом давать запросы на редактирование изображений. Развёртывание функции началось пока только для пользователей в США.

Компания также представила обновлённый фоторедактор для iOS. Обновление включает новую функцию персонализированного редактирования, которая распознаёт людей из групп лиц в библиотеке «Google Фото». Пользователи могут использовать опцию «Помощь с редактированием» на основе промптов для редактирования изображений с людьми. Например: «Сними солнцезащитные очки с Райли, открой мне глаза, заставь Энджел улыбнуться и открой ей глаза», — чтобы получить изменения, относящиеся к каждому человеку, как показано на изображении ниже.

Для редактирования фотографий и изменения их стиля компания добавила в «Google Фото» свою популярную модель обработки изображений на основе ИИ Nano Banana.

Google также добавила готовые шаблоны. Например, особой популярностью благодаря Nano Banana пользуются формат ретро-портретов и отображение людей на фото в виде нарисованных персонажей. Компания заявила, что эта функция появится на следующей неделе на Android во вкладке «Создать». Сначала она будет доступна для пользователей в США и Индии, где Nano Banana пользуется большой популярностью.

В «Google Фото» также немного изменился дизайн: появилась новая кнопка «Спросить», которая будет служить отправной точкой для различных запросов ИИ. Пользователи смогут запрашивать информацию о фотографиях, находить похожие моменты, запечатлённые на других фото, а затем редактировать их с помощью подсказок. Функция также предлагает несколько готовых шаблонов подсказок.

Функция поиска на основе ИИ (Ask Photos) для «Google Фото» была представлена в прошлом году. Изначально она была доступна только для пользователей из США. Сегодня компания сообщила о расширении её поддержки более чем на 100 стран, включая Аргентину, Австралию, Бразилию, Чили, Колумбию, Индию, Индонезию, Японию, Мексику, Новую Зеландию, Саудовскую Аравию, Сингапур и ЮАР. Также добавлена поддержка новых языков, включая русский, арабский, бенгальский, французский, немецкий, хинди, индонезийский, итальянский, японский, португальский и испанский.