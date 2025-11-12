Глава Windows заявил, что система «эволюционирует в агентскую ОС» — пользователям это не понравилось

Глава подразделения Windows и Surface компании Microsoft Паван Давулури (Pavan Davuluri) опубликовал пост в соцсети X, в котором заявил, что будущее программной платформы компании связано с «эволюцией в агентскую операционную систему». Однако это его заявление вызвало неоднозначную реакцию пользователей, поскольку многим не понравилась такая перспектива.

Давулури опубликовал заявление о будущем ОС через несколько недель после завершения внутренней реорганизации подразделения Windows, целью которой была подготовка к выводу на рынок операционной системы с искусственным интеллектом. Пост Давулури в большей степени был посвящён конференции Microsoft Ignite и тому, как клиенты используют Windows в качестве платформы для ИИ. Однако он фактически подтвердил планы Microsoft по превращению Windows в агентскую ОС, о чём софтверный гигант не раз намекал за последние месяцы.

Это заявление Давулури вызвало негативную реакцию среди пользователей. Высказываются разные мнения, но все они сводятся к одному: никто не хочет видеть Windows на базе ИИ. «Прекратите эту ерунду. Никто этого не хочет», — написал один из пользователей X. Большая часть ответов на пост Давулури носит негативный характер, и лишь немногие выражают оптимизм относительно будущего программной платформы.

Судя по всему, реакция на пост Давулури — это не просто мнение незначительной части пользователей Windows. Почти все публикуемые материалы Microsoft, в которых описывается будущее Windows в качестве агентской ОС, сопровождаются негативными комментариями пользователей. «Вы получаете в подавляющем большинстве негативные отзывы на все эти вещи с ИИ. И всё же упорствуете. Почему?», — написал один из пользователей X.

Очевидно, что репутация Windows сейчас находится на рекордно низком уровне, и настойчивое стремление Microsoft к будущему на базе ИИ ситуацию не улучшает. Многие хотят, чтобы Windows была универсальной платформой, но в последние годы она становится всё более перегруженной. Софтверный гигант настойчиво принуждает людей к использованию учётных записей Microsoft, а сама ОС подталкивает к взаимодействию с OneDrive и Copilot. На этом фоне у людей складывается впечатление, что Microsoft использует Windows для того, чтобы вытянуть из клиентов как можно больше денег.

Дело не только в маркетинге Microsoft, хотя реклама программных продуктов компании нередко вызывает недовольство пользователей. Сейчас Windows кажется менее стабильной, чем когда-либо прежде. Обновления ОС регулярно приводят к нарушению работоспособности отдельных функций платформы, несмотря на то, что они проходят тестирование в рамках программы предварительной оценки.

Последние несколько лет Microsoft делает ставку на развитие направления ИИ, из-за чего урезаются бюджеты других подразделений, за счёт чего компания финансирует всё больше ИИ-проектов и инфраструктуру под них. Масштабные сокращения затронули подразделения Surface и Xbox. На этом фоне создаётся ощущение, что все продукты Microsoft стали хуже, потому что компания слишком занята погоней за лидерством в сфере ИИ. Сейчас для компании что-либо, не связанное с ИИ, попросту не важно.