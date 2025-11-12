Caviar представила тройку золотых iPhone 17 Pro по цене до 6 млн рублей: Palmette, Bitcoin и Solar

Российская компания Caviar, которая специализируется на выпуске ювелирных спецверсий смартфонов и часов, представила три варианта iPhone 17 Pro в собственном исполнении — при изготовлении моделей Palmette, Bitcoin и Solar использовались золото и драгоценные камни.

Смартфон iPhone 17 Palmette имеет корпус из золота 750-й пробы с узорами из пальм Объединённых Арабских Эмиратов в стиле ар-деко. В корпус вручную инкрустированы более сотни бриллиантов — ими выложен и сверкающий логотип Apple. Вторая спецверсия iPhone 17 получила название Gold Bitcoin, и она посвящена идее достатка в цифровую эпоху, когда цифровой код стал дорогим финансовым активом. Корпус этого смартфона также изготовлен из золота 750-й пробы с узорами на тему цифрового шифрования. А вместо логотипа Apple на задней крышке размещён логотип биткоина.

Версия iPhone 17 Solar, напротив, лишена узоров на задней панели — их заменяет гладкая отполированная поверхность золотого корпуса, говорящая сама за себя, и дополняет картину выложенный драгоценными камнями логотип Apple. Каждая из трёх моделей изготовлена всего в трёх экземплярах.

Самым недорогим в линейке стал iPhone 17 Pro в исполнении Gold Bitcoin за 4 650 000 руб., а флагманом является iPhone 17 Pro Max в версии Palmette, заплатить за который придётся 6 000 000 руб. Смартфоны поставляются в упаковке Caviar Supreme и комплектуются сертификатами подлинности.