Сегодня 12 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... Sony представила 27-дюймовый монитор для...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Sony представила 27-дюймовый монитор для PS5 с зарядным крюком для контроллера DualSense

Компания Sony анонсировала 27-дюймовый игровой монитор, разработанный специально для приставок PlayStation 5, но также совместимы с любыми ПК и другими устройствами. Интересной особенностью устройства является наличие встроенной зарядки для беспроводного контроллера DualSense.

Источник изображений: PlayStation

Источник изображений: PlayStation

В основе монитора используется IPS-матрица с разрешением 2560 × 1440 пикселей. Новинка поддерживает технологию High Dynamic Range с Auto HDR Tone Mapping, благодаря чему может автоматически корректировать настройки HDR при подключении к игровым приставкам PS5 и PS5 Pro. Также монитор поддерживает динамическую смену частоты обновления (VRR) до 120 Гц при подключении к PS5 и PS5 Pro и до 240 Гц при подключении к ПК и Mac.

Монитор оснащён встроенным крюком для беспроводного контроллера DualSense или DualSense Edge с функцией зарядки. Набор внешних разъёмов включает два входных HDMI 2.1 и один входной DisplayPort 1.4 для совместимости с игровыми консолями PS5, ПК, Mac и другими устройствами. Также предусмотрены два порта USB Type‑A и один USB‑C, которые можно использовать с адаптерами PlayStation Link или другими устройствами. Помимо этого, монитор оснащён парой стереодинамиков и 3,5‑мм аудиовыходом.

Компания собирается выпустить 27‑дюймовый игровой монитор с зарядкой для контроллеров DualSense в 2026 году. Речь пока идёт только о рынках США и Японии. Sony пообещала поделиться новой информацией о мониторе в ближайшие месяцы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Sony представила спецверсию PlayStation 5 со сниженной на четверть ценой, но только для домашнего рынка
За пять лет Sony продала больше PlayStation 5, чем Microsoft — самой успешной модели Xbox
PlayStation анонсировала специальный выпуск State of Play — что, где, когда покажут
По телевизорам Samsung начал расселяться ИИ-помощник Bixby на базе Microsoft Copilot и Perplexity
Представлен первый в мире прозрачный монитор для ПК — Visual Instruments Phantom
ViewSonic выпустила геймерский монитор с QHD и 180 Гц по цене менее $115
Теги: игровой монитор, ips матрица, playstation, sony
игровой монитор, ips матрица, playstation, sony
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлен первый российский человекоподобный робот с ИИ — на презентации он рухнул после пары шагов
Последнее дополнение к Atomic Heart отправит игроков в приключение по «совершенно новым и загадочным местам» — первые скриншоты
Учёные отделили память ИИ от его способности рассуждать — и вот что из этого вышло
Глава Windows заявил, что система «эволюционирует в агентскую ОС» — пользователям это не понравилось
Microsoft начала «приплачивать» пользователям за отказ от Google Chrome в пользу Edge
Основатели Fireflies.ai целый год выдавали себя за ИИ — теперь стартап стоит $1 млрд 4 мин.
«Взломали пространство и время»: CD Projekt Red раскрыла секрет появления в The Witcher 3: Wild Hunt звезды «Игры престолов» 2 ч.
Ведущие разработчики ИИ продолжают публиковать секретные данные на GitHub 2 ч.
ChatGPT не имел права цитировать немецкие песни, решил немецкий суд 2 ч.
Школьный экшен Agefield High: Rock the School в духе Bully позволит вновь почувствовать себя старшеклассником — новый трейлер и подробности 3 ч.
Orion soft представил в zVirt 4.5 папки виртуальных машин и возможность быстрого «переезда» с любых систем виртуализации 4 ч.
ByteDance запустила самого дешёвого ИИ-помощника программиста — от $1,3 в месяц 5 ч.
Все этим занимаются: глава Nexon встал на защиту использования ИИ в Arc Raiders 5 ч.
У «Google Карт» появился режим энергосбережения, но большинство смартфонов его не получит 5 ч.
Google Pixel научились распознавать мошенников в чатах и делать ИИ-сводки уведомлений 6 ч.
«Земля уходит из-под ног» — производителей аккумуляторов накрыл кризис перепроизводства 5 мин.
Sony представила 27-дюймовый монитор для PS5 с зарядным крюком для контроллера DualSense 14 мин.
Kyocera показала технологию подводной оптической передачи данных UWOC: до 5,2 Гбит/с в пресной воде 19 мин.
Caviar представила тройку золотых iPhone 17 Pro по цене до 6 млн рублей: Palmette, Bitcoin и Solar 21 мин.
Microsoft инвестирует $10 млрд в ИИ ЦОД в Португалии 32 мин.
Планшеты снова не в моде: мировые поставки продолжают падать, особенно у мелких производителей 41 мин.
Китай заявил о прорыве в атомном судоходстве — турбины теперь работают на сверхкритическом CO₂ 49 мин.
Квартальная выручка CoreWeave подскочила более чем в два раза, а объём законтрактованных мощностей вырос до 2,9 ГВт 2 ч.
Компактная рабочая станция Minisforum MS-R1 получила 12-ядерный Arm-процессор с NPU и два порта 10GbE 2 ч.
«Билайн» заказал 2000 отечественных базовых станций «Иртеи» — это всего 5,45 % годовой потребности 3 ч.