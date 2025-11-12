Sony представила 27-дюймовый монитор для PS5 с зарядным крюком для контроллера DualSense

Компания Sony анонсировала 27-дюймовый игровой монитор, разработанный специально для приставок PlayStation 5, но также совместимы с любыми ПК и другими устройствами. Интересной особенностью устройства является наличие встроенной зарядки для беспроводного контроллера DualSense.

В основе монитора используется IPS-матрица с разрешением 2560 × 1440 пикселей. Новинка поддерживает технологию High Dynamic Range с Auto HDR Tone Mapping, благодаря чему может автоматически корректировать настройки HDR при подключении к игровым приставкам PS5 и PS5 Pro. Также монитор поддерживает динамическую смену частоты обновления (VRR) до 120 Гц при подключении к PS5 и PS5 Pro и до 240 Гц при подключении к ПК и Mac.

Монитор оснащён встроенным крюком для беспроводного контроллера DualSense или DualSense Edge с функцией зарядки. Набор внешних разъёмов включает два входных HDMI 2.1 и один входной DisplayPort 1.4 для совместимости с игровыми консолями PS5, ПК, Mac и другими устройствами. Также предусмотрены два порта USB Type‑A и один USB‑C, которые можно использовать с адаптерами PlayStation Link или другими устройствами. Помимо этого, монитор оснащён парой стереодинамиков и 3,5‑мм аудиовыходом.

Компания собирается выпустить 27‑дюймовый игровой монитор с зарядкой для контроллеров DualSense в 2026 году. Речь пока идёт только о рынках США и Японии. Sony пообещала поделиться новой информацией о мониторе в ближайшие месяцы.