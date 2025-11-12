«Земля уходит из-под ног» — производителей аккумуляторов накрыл кризис перепроизводства

Аналитики отмечают, что в отрасли производства аккумуляторов для электромобилей возникла проблема — глобальный кризис перепроизводства. Объёмы производства батарей кратно превысили спрос на аккумуляторы. Это будет длиться годами, отчего многие склонны характеризовать ситуацию вплоть до состояния, когда «земля уходит из-под ног».

Согласно отчёту консалтинговой компании AlixPartners, в Северной Америке мощности по выпуску батарей в 1,9 раза опережают спрос, в Европе — в 2,2 раза, а в Китае ситуация особенно острая: мощностей в 5,6 раза больше, чем необходимо. Поскольку экономика сегодня глобальная, риски уравниваются, хотя проблемы в США кажутся не такими острыми, как в Китае.

Основные причины возникшего положения дел с дисбалансом между производством аккумуляторов и спросом на них включают многолетние щедрые государственные субсидии в Китае, стимулы в США и строгие требования в ЕС по искоренению использования автомобилей с ДВС. Но благие пожелания разбиваются о стабильно высокие цены на электрический транспорт. Граждане по-прежнему не готовы переплачивать за право обладания экологически чистыми электромобилями, а ликвидация льгот и стимулов для их приобретения, например в США, только усугубляет нежелание простых людей иметь с ними дело.

И ведь у производителей аккумуляторов почти нет пространства для манёвра. Комплектация и производство батарей обходятся всё так же дорого, как и несколько лет назад. На фоне снижения спроса это ведёт к уменьшению прибыльности и даже убыточности производства. Этому нет конца и края. Специалисты AlixPartners ожидают дальнейшего ухудшения: к 2028 году глобальное соотношение производства батарей к спросу на них вырастет до 2,4 и стабилизируется на этом уровне до 2030 года. «Все сейчас в режиме ожидания, потому что земля уходит из-под ног», — подчёркивают аналитики в своём отчёте.

Некоторые производители ищут альтернативные варианты использования аккумуляторов, например в системах хранения энергии. Однако пока системных изменений не наблюдается, что тормозит дальнейшие инвестиции в отрасль и грозит ухудшением ситуации.