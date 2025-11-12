Их топят, роняют и разбивают о стену: Honor выяснила, как россияне чаще всего ломают смартфоны

Производитель смартфонов Honor провёл исследование, целью которого было установить, как живут и гибнут смартфоны россиян. Оказалось, что чаще всего устройства тонут, их роняют с большой высоты при попытке сделать красивое селфи, а также разбивают о стену в гневе.

В ходе опроса было установлено, что 56,8 % респондентов считают ванную комнату наиболее опасным местом для своих смартфонов. Ещё 36,7 % опрошенных выразили опасения по поводу сохранности электронных гаджетов на пляже, а 27,6 % — в общественном транспорте. Сохранность смартфона в спортзале вызывает опасение у 22,5 % опрошенных, на загородных площадках для пикников — у 20,5 % участников опроса, а ещё 9,4 % респондентов считают свой дом опасным местом для техники.

В общественном транспорте смартфоны чаще всего страдают от резкого торможения, забывчивости владельцев и давки. По данным исследования, у 9,1 % опрошенных смартфон выскальзывал из рук при торможении, а ещё 7,7 % людей случайно садились на свой гаджет. При этом только 4,7 % респондентов разбивали экран смартфона, стараясь поймать падающее устройство, а ещё 3,4 % пострадали от того, что на упавший смартфон наступил кто-то из пассажиров.

Занятия спортом также несут немалую опасность для мобильных гаджетов. Смартфон выпадал из карманов у 17,7 % опрошенных, у 7,3 % респондентов гаджет падал с тренажёров, а ещё у 4,3 % — тонул в бассейне или душе. Примерно каждый седьмой россиянин (15,1 %) ронял смартфон на камень или в грязь, а ещё 7,7 % опрошенных теряли устройство в лесу. Любопытно, что жители Екатеринбурга и Казани вспоминали о потере устройства на природе в 10,5 % и 9 % случаев соответственно — чаще, чем в других регионах. Ещё 5,8 % опрошенных рассказали о том, что их смартфоны тонули в реке, а у 2 % респондентов гаджет падал в костёр.

На рабочем месте смартфону также может угрожать опасность. Почти каждый третий россиянин (28,7 %) ронял свой смартфон на жёсткий пол. С такой проблемой чаще других сталкивались жители Казани (31,9 %), Москвы (31,9 %) и Красноярска (31,6 %). При этом 9,5 % россиян обливали смартфон кофе — чаще всего (14,3 %) это происходило с жителями Хабаровска. Также отмечается, что 2,1 % людей пробовали использовать смартфон в качестве открывалки на корпоративе, а ещё столько же роняли устройство во время съёмки танцев на столе.

В плане креативности уничтожения смартфонов рекордсменом в России является кухня. По данным исследования, 32,3 % опрошенных заливали смартфон водой или маслом, 3,5 % — роняли устройство в суп, 2,5 % — жарили на плите, а каждое сотое устройство запекалось в духовке. Вместо кухонного молотка для колки льда или орехов смартфон использовали 2,3 % опрошенных. Отмечается, что смартфоны зумеров страдают от подобных повреждений чаще, чем устройства людей другого возраста. Больше половины людей в возрасте до 25 лет сообщили, что их смартфоны получали повреждения в таких условиях.

Ещё в ходе исследования Honor было установлено, что для части россиян смартфон является не только устройством связи, но и бытовым инструментом. Оказалось, что 3,8 % москвичей и 3,1 % новосибирцев использовали смартфон вместо молотка. Каждый двадцатый мужчина открывал смартфоном бутылки, а жители Москвы (4,3 %), Санкт-Петербурга (4,2 %) и Хабаровска (4,2 %) использовали устройство для раскатки теста вместо скалки.

Каждый третий респондент признался в том, что бросал смартфон в эмоциональном порыве. Так, 8,8 % опрошенных бросали устройство, когда оно зависало в неподходящий момент, 6,8 % — из-за плохих новостей, 4,1 % — из-за неудачи в игре. При этом из-за конфликта смартфон бросал каждый шестой опрошенный (16,7 %). Наиболее вспыльчивыми оказались жители Екатеринбурга (20,3 %) и Новосибирска (18 %).

Попытка сделать эффектное селфи также несёт опасность для смартфона. Гаджеты падают с крыш (2,9 %), тонут в водоёмах (2,8 %) и разбиваются в процессе съёмки на краю обрыва (2,7 %). Фотосессии с животными приводили к повреждениям устройств в 5,6 % случаев, а спонтанные селфи-забеги — в 3,9 % случаев. Чаще всего страдали смартфоны во время фотосъёмки в Хабаровске (19,9 %), Новосибирске (18,6 %) и Ростове-на-Дону (18,5 %).

Любопытно, что 73,3 % опрошенных считают, что дети и смартфоны несовместимы. При этом 43,3 % опрошенных выдают ребёнку отдельный гаджет, а 17,4 % — кнопочные телефоны. Несмотря на это, 26,7 % респондентов уверены, что дети обращаются с техникой аккуратнее взрослых.

Также было установлено, что смартфоны ломаются с примерно одинаковой частотой на работе (35,3 %) и в выходные дома (35,2 %). Во время отпуска смартфон ломался у 12,8 % опрошенных. Каждое двенадцатое падение устройства происходит ночью, а вечер пятницы, несмотря на стереотипы, стал временем поломки смартфона только для 8 % опрошенных.

В случае повреждения устройства 38,8 % россиян проверяют его аккуратно самостоятельно, 18,2 % вообще игнорируют такие случаи, если смартфон продолжает работать. При этом 11,8 % отправляются в сервисный центр при малейшем подозрении на повреждение. Пытались спасти утонувший смартфон в домашних условиях 11,1 % опрошенных. При этом 22,3 % россиян при попытке починить устройство ломали зубочистки в разъёмах, 6,9 % — повреждали дисплей, 6,6 % — роняли гаджет в процессе разборки. При попытке починить устройство, протирая контакты спиртом, 4,4 % опрошенных выводили из строя материнскую плату смартфона.