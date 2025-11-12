Сегодня 12 ноября 2025
Большинство людей оказалось неспособно различить музыку, созданную ИИ и человеком

Невероятные 97 % населения неспособны отличить песни, сгенерированные искусственным интеллектом, от композиций, написанных человеком. Такой результат показал опрос, проведённый музыкальной платформой Deezer и маркетинговой компанией Ipsos. Они указывают, что ИИ действительно способен изменить механизмы создания, потребления и монетизации музыки.

Источник изображения: Marcela Laskoski / unsplash.com

Источник изображения: Marcela Laskoski / unsplash.com

В опросе приняли участие 9000 респондентов из 8 стран, включая США, Великобританию и Францию. Его итоги указывают на этические проблемы в музыкальной индустрии — способные генерировать целые песни ИИ-сервисы вызывают опасения по поводу авторских прав и грозят лишить музыкантов средств к существованию. 73 % опрошенных поддержали раскрытие информации при рекомендации созданных ИИ композиций; 45 % искали возможность отфильтровывать их; 40 % выразили желание промотать созданные ИИ песни. И около 71 % респондентов удивились, когда не смогли отличить «натуральные» песни от «синтетических».

На музыкальную платформу Deezer, у которой 9,7 млн подписчиков, каждый день загружают более 50 000 созданных ИИ произведений, и это уже около трети от общего числе загрузок — в апреле их доля была 18 %. Администрация сервиса начала их помечать, исключила созданные ИИ композиции из составляемых редакцией списков воспроизведения и рекомендаций по алгоритмам. «Мы придерживаемся твёрдого убеждения, что творческий потенциал исходит от людей, и его следует защитить», — заявил агентству Reuters гендиректор Deezer Алекси Лантернье (Alexis Lanternier). Он отметил, что вопрос дифференцированных лицензионных выплат за ИИ-музыку решить непросто, потому что непросто будет провести «масштабные перемены» в политике вознаграждений; фейковые стримы из выплат роялти компания уже исключила.

Проблема коснулась широкой аудитории в этом году, когда коллектив The Velvet Sundown привлёк миллионную аудиторию на Spotify, а потом оказался созданным ИИ. Universal Music Group уже урегулировала спор об авторских правах с ИИ-сервисом Udio, и в 2026 году две компании запустят совместный проект на базе модели, обученной на лицензионном контенте. Суд в Мюнхене решил, что процитировавший песни немецкого исполнителя чат-бот ChatGPT нарушил авторское право, но OpenAI уже изъявила готовность оспорить это решение. Аудитория относится к ИИ противоречиво: большинство американских зрителей не возражает против использования ИИ в кино для создания спецэффектов, но в отношении написанных ИИ сценариев и ИИ-актёров люди пока настроены скептически.

Источник:

Теги: deezer, ии, музыка
