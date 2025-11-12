ChatGPT не имел права цитировать немецкие песни, решил немецкий суд

Чат-бот OpenAI ChatGPT нарушает немецкое законодательство об авторском праве, когда воспроизводит тексты песен популярного в стране исполнителя Герберта Грёнемайера (Herbert Groenemeyer) и других артистов. Такое решение вынес накануне суд в Германии, сообщает Reuters.

При обучении моделей искусственного интеллекта OpenAI использовала защищённые авторским правом материалы девяти песен, в том числе хитов Грёнемайера «Maenner» и «Bochum», постановил накануне Мюнхенский земельный суд. Иск подало Немецкое общество по защите прав музыкантов (GEMA), в которое входят композиторы, поэты-песенники и издатели. Председательствующий судья Эльке Швагер (Elke Schwager) обязала OpenAI возместить ущерб за использование этих материалов, не раскрыв сумму.

Сторона OpenAI утверждала, что модели не копируют и не хранят конкретных данных, полученных при обучении, а скорее воспроизводят то, чему научились на основе всего массива. Поскольку ответы генерируются в результате отправки пользователями запросов, то и ответственность должен нести не разработчик, а этот пользователь, заявили представители OpenAI. Но суд постановил, что авторские права нарушают функции запоминания и воспроизведения текстов песен чат-ботом.

«Интернет — это не магазин самообслуживания, а творческие достижения человека — это не бесплатные шаблоны. Сегодня мы создали прецедент, который защищает и разъясняет права авторов: соблюдать закон об авторском праве обязаны даже операторы служб ИИ, таких как ChatGPT», — заявил гендиректор GEMA Тобиас Хольцмюллер (Tobias Holzmueller). «Мы не согласны с решением [суда] и рассматриваем дальнейшие шаги. Решение касается ограниченного набора текстов песен и не затронет миллионы людей, компаний и разработчиков в Германии, которые пользуются нашими технологиями каждый день», — отметил представитель OpenAI.