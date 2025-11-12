Сегодня 12 ноября 2025
МТС ускорит отключение 3G — россияне почти перестали использовать смартфоны без LTE

Компания МТС сообщила о планах ускорить перевод частот 3G под нужды сети LTE и отключить большую часть оставшихся базовых станций сотовой связи третьего поколения уже в следующем году. Кроме того, компания планирует полностью отказаться от 3G в 2027 году.

Источник изображения: Chase Chappell/unsplash.com

Источник изображения: Chase Chappell/unsplash.com

Согласно данным компании, доля пользователей старых телефонов, которые работают только с 3G, но не поддерживают LTE, в России составляет 1,4 %, а доля выходящих с них в интернет — всего 0,6 % от общей абонентской базы МТС.

Для сравнения: в конце 2023 года телефонами и смартфонами только с 3G пользовались 2,4 % абонентов МТС, а в конце 2024 года — 1,8 %. Доля пользователей, выходящих с них в интернет, составляла 1 и 0,8 % от всех абонентов соответственно. Вместе с тем доля пользователей LTE-смартфонов и планшетов выросла до 89,7 % с 85,8 % в конце 2023 года и с 88,2 % в конце 2024 года.

В МТС отметили, что количество используемых 3G-only телефонов сокращается быстрее ожидаемого. В некоторых регионах доля таких абонентов составляет всего полпроцента. Это позволяет максимально сократить количество оставшихся 3G-площадок уже к концу 2026 года, оставив на 2027 год лишь незначительное число.

«Мы видим, что наша абонентская база 3G практически готова к полному переходу на LTE. Ранее мы планировали постепенно отказаться от 3G к концу 2027 года. Но текущая динамика обновления устройств и позитивный опыт перехода клиентов в LTE говорят в пользу ускорения перевода дефицитного частотного ресурса в 4G и отключения большинства базовых станций третьего поколения в 2026 году с оставлением на 2027 год точечного присутствия 3G», — заявила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

К концу 2025 года компания отключит половину из оставшихся в стране на начало года базовых станций 3G. На данный момент МТС отказалась от поддержки устаревшего стандарта в 35 городах 21 региона России.

Теги: мтс, 3g, lte, россия
