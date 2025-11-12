Сегодня 12 ноября 2025
Kioxia выпустила SSD Exceria Basic PCIe 4.0 — до 2 Тбайт и до 7300 Мбайт/с

Компания Kioxia расширила свой ассортимент NVMe-накопителей Exceria стандарта PCIe 4.0 моделями Basic. Новинки предлагают ёмкость до 2 Тбайт и обеспечивают скорость чтение до 7300 Мбайт/с.

Источник изображений: Kioxia

Источник изображений: Kioxia

В составе накопителей Kioxia Exceria Basic PCIe 4.0 используются чипы флеш-памяти BiCS Flash QLC. Для модели ёмкостью 1 Тбайт производитель заявляет скорость последовательно чтения до 7200 Мбайт/с и последовательной записи до 6600 Мбайт/с. Производительность в операциях случайного чтения и записи заявлена на уровне 1 млн IOPS и 1,15 млн IOPS.

Для модели на 2 Тбайт указаны скорости последовательно чтения и записи до 7300 Мбайт/с и до 6800 Мбайт/с. Производительность в операциях случайного чтения и записи составляет 1 млн IOPS и 1,25 млн IOPS.

Заявленный ресурс у модели на 1 Тбайт составляет 300 TBW (терабайт перезаписанной информации), у версии на 2 Тбайт — 600 TBW. На накопители предоставляется пятилетняя гарантия производителя.

Стоимость представленных SSD производитель не сообщил, но вряд ли она будет высокой — Kioxia пообещала «конкурентоспособную цену, которая выделяется на переполненном рынке».

Источник:

