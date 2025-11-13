Сегодня 13 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... ElevenLabs получила разрешение от голлив...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ElevenLabs получила разрешение от голливудских звёзд на коммерческое применение их ИИ-голосов

Компания ElevenLabs, являющаяся одним из популярных ИИ-стартапов, специализирующихся на создании реалистичных голосов с помощью генеративного искусственного интеллекта (ИИ), заключила соглашение с актёрами Майклом Кейном (Michael Caine) и Мэттью Макконахи (Matthew McConaughey) о возможности генерации их голосов с помощью ИИ. Об этом сообщило издание TechCrunch.

Источник изображения: ElevenLabs

Источник изображения: ElevenLabs

На сегодняшний день отношения Голливуда с искусственным интеллектом остаются противоречивыми: отсутствие чётких правил использования технологий стало одной из ключевых причин забастовок в индустрии несколько лет назад. Тем не менее, в последнее время отдельные артисты начали проявлять интерес к коммерческому применению своих цифровых голосов. Например, в прошлом году Meta анонсировала, что встроенные в её платформу голосовые ассистенты будут озвучены в стиле актрис Кристен Белл (Kristen Bell) и Джуди Денч (Judi Dench). В случае с Макконахи, который также является инвестором ElevenLabs, его ИИ-голос будет использоваться для перевода на испанский язык его авторского информационного бюллетеня.

На этой неделе ElevenLabs также запустила маркетплейс, через который бренды смогут легально использовать авторизованные ИИ-голоса знаменитостей. Помимо Майкла Кейна и Мэттью Макконахи, в число известных людей, чьи голоса будут представлены на новой платформе, войдут такие имена, как Лайза Миннелли (Liza Minnelli) и поэтесса Майя Энджелоу (Maya Angelou). Сообщается также, что ElevenLabs, входящая в число наиболее известных «единорогов» в сфере ИИ, привлекла инвестиции от фондов a16z и ICONIQ.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Все роботы с ИИ провалили тесты на безопасность для человека
Большинство людей оказалось неспособно различить музыку, созданную ИИ и человеком
Google ответит в суде за тайную слежку за пользователями через ИИ-помощника Gemini
OpenAI представила GPT-5.1 — ChatGPT станет умнее и приятнее в общении
Основатели Fireflies.ai целый год выдавали себя за ИИ — теперь стартап стоит $1 млрд
Ведущие разработчики ИИ продолжают публиковать секретные данные на GitHub
Теги: ai, искусственный интеллект, elevenlabs
ai, искусственный интеллект, elevenlabs
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft начала «приплачивать» пользователям за отказ от Google Chrome в пользу Edge
Российские компании начнут штрафовать за непереход на отечественное ПО
Valve представила Steam Frame — VR-шлем с фовеальным рендерингом и поддержкой всей библиотеки Steam
Всё для победы: Пекин вмешался в производство чипов SMIC, чтобы Huawei не отстала в ИИ-гонке
Valve представила игровой контроллер Steam Controller с трекпадами и магнитными стиками
Создатели Lineage и Guild Wars анонсировали MMORPG во вселенной Horizon от Sony — первый геймплей и подробности Horizon Steel Frontiers 13 мин.
ElevenLabs получила разрешение от голливудских звёзд на коммерческое применение их ИИ-голосов 25 мин.
Valve добавит поддержку Android-игр в Steam вместе с VR-гарнитурой 4 ч.
Хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit получил хардкорный режим и достиг миллиона проданных копий — разработчики «в полном шоке» 10 ч.
OpenAI представила GPT-5.1 — ChatGPT станет умнее и приятнее в общении 10 ч.
Разработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 рассказали, как будут улучшать игру до конца 2025 года 12 ч.
Российский корпоративный центр сертификации SafeTech CA получил масштабное обновление 13 ч.
«Безмерно благодарны вам»: продажи Kingdom Come: Deliverance 2 взяли новую высоту 14 ч.
Nintendo показала первый трейлер фильма «Галактика Супер Марио в кино» — фанаты в восторге 15 ч.
Google подала в суд на китайскую киберпреступную группировку — она обманула более миллиона человек в 120 странах 15 ч.
При существующем разрыве между расходами и выручкой OpenAI у компании возникают серьёзные проблемы с окупаемостью 49 мин.
Waymo выпустила беспилотные такси на шоссе в трёх районах США 2 ч.
Foxconn ожидает, что в следующем году поставки ИИ-серверов удвоятся 3 ч.
Microsoft готова использовать разработки OpenAI для совершенствования собственных чипов 4 ч.
На строительство ЦОД в этом году будет потрачено больше, чем на разведку новых месторождений нефти 5 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование стильного корпуса 1stplayer GM7: сталь, пластик, два стекла 10 ч.
От ИИ ЦОД до роботов: AMD анонсировала долгосрочную стратегию роста 11 ч.
Kioxia выпустила SSD Exceria Basic PCIe 4.0 — до 2 Тбайт и до 7300 Мбайт/с 11 ч.
Все роботы с ИИ провалили тесты на безопасность для человека 11 ч.
МТС ускорит отключение 3G — россияне почти перестали использовать смартфоны без LTE 11 ч.