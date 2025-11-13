ElevenLabs получила разрешение от голливудских звёзд на коммерческое применение их ИИ-голосов

Компания ElevenLabs, являющаяся одним из популярных ИИ-стартапов, специализирующихся на создании реалистичных голосов с помощью генеративного искусственного интеллекта (ИИ), заключила соглашение с актёрами Майклом Кейном (Michael Caine) и Мэттью Макконахи (Matthew McConaughey) о возможности генерации их голосов с помощью ИИ. Об этом сообщило издание TechCrunch.

На сегодняшний день отношения Голливуда с искусственным интеллектом остаются противоречивыми: отсутствие чётких правил использования технологий стало одной из ключевых причин забастовок в индустрии несколько лет назад. Тем не менее, в последнее время отдельные артисты начали проявлять интерес к коммерческому применению своих цифровых голосов. Например, в прошлом году Meta✴ анонсировала, что встроенные в её платформу голосовые ассистенты будут озвучены в стиле актрис Кристен Белл (Kristen Bell) и Джуди Денч (Judi Dench). В случае с Макконахи, который также является инвестором ElevenLabs, его ИИ-голос будет использоваться для перевода на испанский язык его авторского информационного бюллетеня.

На этой неделе ElevenLabs также запустила маркетплейс, через который бренды смогут легально использовать авторизованные ИИ-голоса знаменитостей. Помимо Майкла Кейна и Мэттью Макконахи, в число известных людей, чьи голоса будут представлены на новой платформе, войдут такие имена, как Лайза Миннелли (Liza Minnelli) и поэтесса Майя Энджелоу (Maya Angelou). Сообщается также, что ElevenLabs, входящая в число наиболее известных «единорогов» в сфере ИИ, привлекла инвестиции от фондов a16z и ICONIQ.