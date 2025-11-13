Sony анонсировала первую за четыре года новую Ratchet & Clank, но есть нюанс — это мобильный мультиплеерный шутер

С релиза Ratchet & Clank: Rift Apart прошло уже больше четырёх лет, и фанаты заждались продолжения приключенческих экшен-платформеров от Insomniac Games. Как выяснилось, игрокам стоило быть осторожнее со своими желаниями.

Издательство Sony Interactive Entertainment и разработчики из французской студии Oh BiBi анонсировали Ratchet & Clank: Ranger Rumble — условно-бесплатный мультиплеерный арена-шутер для iOS и Android.

Сроки выхода не уточняются, но в Oh BiBi уверяют, что долго ждать не придётся — на официальном сайте уже доступна предварительная регистрация. Анонс сопровождался полутораминутным геймплейным трейлером.

По сюжету капитан Кварк ищет следующее поколение рейнджеров в революционной боевой симуляции. Игроки смогут попробовать себя в роли 10 легендарных героев галактики с уникальными способностями.

Обещают фирменный юмор, экшен и энергетику серии в «новом смелом сетевом формате для мобильных устройств», динамичный геймплей, знаковые локации, полюбившихся персонажей и более 20 видов невероятного оружия.

Ratchet & Clank: Ranger Rumble предложит три режима игры:

Bolt Rush — соревновательный PvPvE-режим для шести игроков, где нужно собирать болты, отбиваясь от монстров, боссов и соперников;

Total Rumble — аналог королевской битвы для восьми игроков;

Blast Ball — командный («3 на 3») вид спорта, в котором участники подрывают оппонентов и стараются забить в ворота гиперзаряженный мяч.

Заявлена система прокачки героев и оружия, ежедневные задания, механика персонализации, внутриигровой магазин и обширная пострелизная поддержка (сезоны, боевой пропуск и так далее).