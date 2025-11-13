Сегодня 13 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android В «Google Сообщениях» появятся упоминани...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В «Google Сообщениях» появятся упоминания в групповых RCS-чатах

Приложение «Google Сообщения» получило поддержку упоминаний пользователями друг друга при помощи символа «@», чтобы привлечь внимание — адресат получит оповещение об этом даже при отключённых уведомлениях.

Источник изображения: reddit.com

Источник изображения: reddit.com

На появление новой функции «Google Сообщений» обратили внимание пользователи сообщества Reddit. Чтобы проверить, доступна ли она, необходимо открыть групповой чат и ввести символ «@» — если функция заработала, то всплывёт список контактов и подсказка с предложением попробовать упоминания, чтобы привлечь внимание других участников переписки.

После ввода символа «@» и выбора контакта он отобразится в групповом чате так, как сохранён на устройстве пользователя. При желании можно отредактировать это упоминание, например, удалив фамилию адресата, чтобы не раскрывать её другим участникам чата. Новая функция появилась в бета-версии «Google Сообщений» (номер версии 20251103_00_RC00), но доступна пока не всем.

В апреле Google разрабатывала функцию подключения новых участников групповых чатов по ссылкам-приглашениям или QR-кодам; в июне появилась возможность задавать групповым чатам собственные значки.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
WhatsApp введёт лимит на безответные сообщения, чтобы бороться со спамом
В «Google Сообщениях» появилась проверка сквозного шифрования по QR-коду
«Google Сообщения» научились размывать изображения обнажённой натуры
У «Google Карт» появился режим энергосбережения, но большинство смартфонов его не получит
Google Pixel научились распознавать мошенников в чатах и делать ИИ-сводки уведомлений
Google представила приватное облако для безопасной обработки ИИ-запросов пользователей
Теги: google, сообщения, упоминания, групповые чаты
google, сообщения, упоминания, групповые чаты
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Земля уходит из-под ног» — производителей аккумуляторов накрыл кризис перепроизводства
Microsoft начала «приплачивать» пользователям за отказ от Google Chrome в пользу Edge
Всё для победы: Пекин вмешался в производство чипов SMIC, чтобы Huawei не отстала в ИИ-гонке
Российские компании начнут штрафовать за непереход на отечественное ПО
Китайцы первыми в мире добыли редкоземельные металлы из растений
В Steam стартовали предзаказы Escape from Tarkov — до релиза игра доступна со скидкой 25 % 4 мин.
Google передумала блокировать установку приложений в Android из сторонних источников, но только для опытных пользователей 10 мин.
Нестареющая классика: суперкомпьютеры продолжат исправлять ошибки квантовых вычислений на QPU IBM 23 мин.
Ирландия запустила расследование деятельности X из-за проблем с модерацией контента 35 мин.
В «Google Сообщениях» появятся упоминания в групповых RCS-чатах 38 мин.
«Перешли черту»: GSC Game World обвинила в плагиате разработчиков кооперативного шутера Misery, вдохновлённого S.T.A.L.K.E.R. 47 мин.
OpenAI не сможет устранить нарушения авторских прав в Sora — ИИ-генератор обучался на украденном контенте 54 мин.
Российский рынок ИИ показал мощный рост, но до США и Китая ему очень далеко 55 мин.
Самая узнаваемая песня в Fallout 4 пропала из игры с выходом юбилейного издания 2 ч.
Sony анонсировала первую за четыре года новую Ratchet & Clank, но есть нюанс — это мобильный мультиплеерный шутер 4 ч.
Asus предупредила, что поднимет цены на ПК, если дефицит DRAM и NAND сохранится 1 мин.
Baidu представила фирменные чипы M100 и M300 для обучения и запуска ИИ-моделей 4 мин.
Valve уже знает, какой будет Steam Deck 2 — и специально тянет с её выпуском 6 мин.
IBM представила первый отказоустойчивый квантовый процессор «Гагара» (Loon) — он призван изменить мир 8 мин.
Смартфоны Poco F7 Pro, Poco F7 и Redmi Note 14 сочетают высокую производительность со стильным дизайном 17 мин.
До квантового преимущества рукой подать: IBM представила «Козодоя» — квантовый процессор нового поколения 24 мин.
Половину всех патентов в мире в прошлом году подала одна страна 36 мин.
Anthropic инвестирует $50 млрд в американскую ИИ-инфраструктуру 2 ч.
Праздник для сборщиков ПК: AeroCool объявляет о масштабной распродаже компонентов и аксессуаров 3 ч.
«Группа Астра» представила семейство ПАК XPlatform для построения ИТ-инфраструктуры «под ключ» 4 ч.