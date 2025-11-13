В «Google Сообщениях» появятся упоминания в групповых RCS-чатах

Приложение «Google Сообщения» получило поддержку упоминаний пользователями друг друга при помощи символа «@», чтобы привлечь внимание — адресат получит оповещение об этом даже при отключённых уведомлениях.

На появление новой функции «Google Сообщений» обратили внимание пользователи сообщества Reddit. Чтобы проверить, доступна ли она, необходимо открыть групповой чат и ввести символ «@» — если функция заработала, то всплывёт список контактов и подсказка с предложением попробовать упоминания, чтобы привлечь внимание других участников переписки.

После ввода символа «@» и выбора контакта он отобразится в групповом чате так, как сохранён на устройстве пользователя. При желании можно отредактировать это упоминание, например, удалив фамилию адресата, чтобы не раскрывать её другим участникам чата. Новая функция появилась в бета-версии «Google Сообщений» (номер версии 20251103_00_RC00), но доступна пока не всем.

В апреле Google разрабатывала функцию подключения новых участников групповых чатов по ссылкам-приглашениям или QR-кодам; в июне появилась возможность задавать групповым чатам собственные значки.