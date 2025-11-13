Российский рынок ИИ показал мощный рост, но до США и Китая ему очень далеко

Российский объединённый рынок больших данных и искусственного интеллекта может достичь 520 млрд руб. по итогам 2025 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты совместного исследования Ассоциации больших данных (АБД), компаний «Б1» и TAdviser. По темпам роста и абсолютным значениям он, однако, существенно уступает американскому и китайскому.

Исследователи объединили рынки больших данных и ИИ, потому что первые выступают «топливом» для второго. Российский объединённый рынок действительно набрал неплохие темпы роста: если в 2024 году он составлял 433 млрд руб., то в этом достигнет 520 млрд руб., а на ближайшие пять лет среднегодовой темп роста составит 20 %. Авторы исследования связывают положительную динамику с мерами господдержки — только в федеральном проекте «Искусственный интеллект» заложен бюджет в 15,7 млрд руб. с 2024 по 2026 год; ещё одним положительным фактором назвали импортозамещение, стимулирующее разработку отечественных продуктов.

Российские компании обеспечивают развитие ИИ за счёт новых клиентских сервисов, внедрения ИИ в собственные бизнес-процессы; в стране появились крупные облачные инфраструктуры и платформы, создающие условия для масштабного развёртывания ИИ, говорят опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Работу рынка больших данных обеспечивают облачные технологии — к 2026–2027 годам работу с ними наладят 75 % глобальных организаций.

Сдерживающими развитие рынка больших данных и ИИ факторами являются дефицит кадров по ключевым направлениям, нежелание консервативных предприятий внедрять новые решения, а также нежелание компаний делиться своими данными с рынком. Данные компаний не продаются напрямую, а обезличиваются, обрабатываются профильными платформами и выдаются как дата-сеты или по API — этого требуют банковская тайна, тайна связи и закон о персональных данных. В результате стоимость данных оказывается высокой.

Тем временем лидеры мирового рынка в лице США и Китая демонстрируют значительно более высокие объёмы рынка ИИ и его динамику. Китайский рынок ИИ по итогам 2025 года достигнет $26,94 млрд, гласят данные Statista; при среднегодовом темпе роста (CAGR) 41,80 % к 2031 году этот показатель вырастет до $218,99. Рынок ИИ в США к концу года составит рекордные в мире $46,99 млрд, а при CAGR 36,77 % он к 2031 году достигнет $307,56 млрд.