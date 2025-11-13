Сегодня 13 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Нестареющая классика: суперкомпьютеры пр...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Нестареющая классика: суперкомпьютеры продолжат исправлять ошибки квантовых вычислений на QPU IBM

Компания IBM всеми силами стремится первой ворваться в сферу практических квантовых вычислений, для чего она предпочла пока сохранить прежнее знакомство разработчиков квантовых алгоритмов с широко распространёнными поверхностными кодами коррекции ошибок. Часть вычислительной нагрузки для этого можно переложить на классические компьютерные архитектуры, чем IBM не стыдится пользоваться и продолжает развивать.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4

В значительной степени коррекция ошибок квантовых вычислений на новой платформе Nighthawk осуществляется на классических компьютерах, например, на процессорах компании AMD. Для этого IBM развивает «лучший в мире» программный стек или фреймворк Qiskit. Теперь он предоставляет разработчикам больше возможностей для контроля, чем когда-либо прежде, за счёт масштабирования динамических возможностей схем, что позволяет повысить точность на 24 % при использовании более 100 кубитов.

IBM также расширяет возможности Qiskit с помощью новой модели исполнения, которая обеспечивает детальный контроль, и C-API, открывающего возможности устранения ошибок с ускорением высокопроизводительных вычислений, что снижает затраты на получение точных результатов более чем в 100 раз. Также IBM предоставляет интерфейс C++ для Qiskit на базе C-API, чтобы пользователи могли программировать квантовые вычисления в существующих средах высокопроизводительных вычислений.

К 2027 году IBM планирует расширить Qiskit за счёт вычислительных библиотек в таких областях, как машинное обучение и оптимизация, чтобы эффективнее решать фундаментальные задачи в области физики и химии, такие как решение дифференциальных уравнений и более специфические.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китай сформулировал приоритеты на новую пятилетку: 6G, квантовые и биотехнологии
IBM заставила алгоритм коррекции ошибок квантовых компьютеров работать на обычных чипах AMD
Google на практике доказала квантовое превосходство — новый алгоритм сулит прорывы в науке, технике и медицине
ElevenLabs получила разрешение от голливудских звёзд на коммерческое применение их ИИ-голосов
OpenAI представила GPT-5.1 — ChatGPT станет умнее и приятнее в общении
Nintendo показала первый трейлер фильма «Галактика Супер Марио в кино» — фанаты в восторге
Теги: ibm, квантовые вычисления
ibm, квантовые вычисления
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Земля уходит из-под ног» — производителей аккумуляторов накрыл кризис перепроизводства
Microsoft начала «приплачивать» пользователям за отказ от Google Chrome в пользу Edge
Всё для победы: Пекин вмешался в производство чипов SMIC, чтобы Huawei не отстала в ИИ-гонке
Российские компании начнут штрафовать за непереход на отечественное ПО
Китайцы первыми в мире добыли редкоземельные металлы из растений
В Steam стартовали предзаказы Escape from Tarkov — до релиза игра доступна со скидкой 25 % 4 мин.
Google передумала блокировать установку приложений в Android из сторонних источников, но только для опытных пользователей 10 мин.
Нестареющая классика: суперкомпьютеры продолжат исправлять ошибки квантовых вычислений на QPU IBM 23 мин.
Ирландия запустила расследование деятельности X из-за проблем с модерацией контента 35 мин.
В «Google Сообщениях» появятся упоминания в групповых RCS-чатах 38 мин.
«Перешли черту»: GSC Game World обвинила в плагиате разработчиков кооперативного шутера Misery, вдохновлённого S.T.A.L.K.E.R. 47 мин.
OpenAI не сможет устранить нарушения авторских прав в Sora — ИИ-генератор обучался на украденном контенте 54 мин.
Российский рынок ИИ показал мощный рост, но до США и Китая ему очень далеко 55 мин.
Самая узнаваемая песня в Fallout 4 пропала из игры с выходом юбилейного издания 2 ч.
Sony анонсировала первую за четыре года новую Ratchet & Clank, но есть нюанс — это мобильный мультиплеерный шутер 4 ч.
Asus предупредила, что поднимет цены на ПК, если дефицит DRAM и NAND сохранится 1 мин.
Baidu представила фирменные чипы M100 и M300 для обучения и запуска ИИ-моделей 4 мин.
Valve уже знает, какой будет Steam Deck 2 — и специально тянет с её выпуском 6 мин.
IBM представила первый отказоустойчивый квантовый процессор «Гагара» (Loon) — он призван изменить мир 8 мин.
Смартфоны Poco F7 Pro, Poco F7 и Redmi Note 14 сочетают высокую производительность со стильным дизайном 17 мин.
До квантового преимущества рукой подать: IBM представила «Козодоя» — квантовый процессор нового поколения 24 мин.
Половину всех патентов в мире в прошлом году подала одна страна 36 мин.
Anthropic инвестирует $50 млрд в американскую ИИ-инфраструктуру 2 ч.
Праздник для сборщиков ПК: AeroCool объявляет о масштабной распродаже компонентов и аксессуаров 3 ч.
«Группа Астра» представила семейство ПАК XPlatform для построения ИТ-инфраструктуры «под ключ» 4 ч.