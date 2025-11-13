Сегодня 13 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... IBM представила первый отказоустойчивый ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

IBM представила первый отказоустойчивый квантовый процессор «Гагара» (Loon) — он призван изменить мир

К 2029 году IBM собирается представить первый отказоустойчивый коммерческий квантовый компьютер Starling («Скворец»), в основе которого будет лежать новая архитектура и более развитый алгоритм коррекции ошибок qLDPC. Первым воплощением этих планов стал экспериментальный квантовый процессор Loon («Гагара»), о котором IBM говорит, как о решении, впервые заключающем в себе все ключевые компоненты, необходимые для отказоустойчивых квантовых вычислений.

Источник изображений: IBM

Источник изображений: IBM

Процессор IBM Loon поможет тестировать новую архитектуру для будущей реализации крупномасштабных квантовых вычислительных платформ и масштабирования компонентов, необходимых для практического и высокоэффективного исправления квантовых ошибок.

Ранее IBM уже продемонстрировала некоторые революционные, по её словам, функции, которые будут реализованы в этом процессоре, например, внедрение нескольких высококачественных уровней маршрутизации с низкими потерями для обеспечения более длинных внутричиповых соединений (или С-сцепок), которые выходят за рамки сцепок с ближайшими соседями и физически связывают удалённые кубиты на одном чипе, а также технологии сброса кубитов между вычислениями.

Сравненние архитектур QPU IBM «Цапли» (слева) и «Гагары» (справа)

Сравнение архитектур QPU IBM «Цапли» (слева) и «Гагары» (справа)

Уход от соединений кубитов с ближайшими соседями к связям с удалёнными кубитами поможет, в том числе, отказаться от поверхностных кодов коррекции ошибок в пользу низкоплотной проверки чётности для квантовых систем (quantum low-density parity check, qLDPC). «Утверждается, что использование этой схемы вместо поверхностного алгоритма позволит сократить число физических кубитов, необходимых для реализации одного логического, примерно на порядок». Это тот резерв, который может дать IBM фору в достижении пресловутого квантового превосходства.

Сочетание возможностей архитектуры Loon с коррекцией квантовых ошибок вычислений на классических компьютерах станет тем шагом, который быстрее всего приблизит сверхпроводящие квантовые платформы IBM к практической ценности. К слову, IBM также доказала, что можно использовать классическое вычислительное оборудование для точного декодирования ошибок в режиме реального времени с помощью кодов qLDPC (менее чем за 480 нс). И этот технический прорыв был совершён на год раньше запланированного срока.

Для производства чипов с архитектурой для QPU Loon компания начала использовать 300-мм линии комплекса Albany NanoTech в Нью-Йорке. Когда-то это было практически собственное производство IBM, но с середины нулевых оптимизация бизнеса компании заставила её расстаться с обременительными активами. В то же время IBM остаётся главным клиентом этого центра и теперь перенесла туда разработку квантовых процессоров.

Современное полупроводниковое оборудование центра и возможности непрерывной работы на этом предприятии уже ускорили процесс обучения персонала, совершенствования и расширения возможностей квантовых процессоров IBM, что позволило компании увеличить количество подключаемых кубитов, их плотность и производительность.

На сегодняшний день IBM удалось удвоить скорость исследований и разработок, сократив время, необходимое для создания каждого нового процессора, как минимум вдвое; достичь десятикратного увеличения физической сложности квантовых чипов; и получить возможность параллельно исследовать и изучать несколько проектов. Процессоры «Козодой» и «Гагара» стали реальностью во многом благодаря переходу на выпуск 300-мм пластин, что станет ещё одним преимуществом IBM в гонке за квантовым превосходством.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Квантовая коррекция ошибок: плод созрел?
NVIDIA представила интерконнект NVQLink для гибридных вычислений на базе GPU и QPU
Китай сформулировал приоритеты на новую пятилетку: 6G, квантовые и биотехнологии
GlobalFoundries рассчитывает тоже извлечь выгоду из бума ИИ
OpenAI сжигает миллиарды и зарабатывает крохи — окупаемость может наступить лишь через десять лет
Waymo выпустила беспилотные такси на шоссе в трёх районах США
Теги: квантовый процессор, квантовые вычисления, ibm
квантовый процессор, квантовые вычисления, ibm
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Земля уходит из-под ног» — производителей аккумуляторов накрыл кризис перепроизводства
Valve возродила Steam Machine — теперь это мощный мини-ПК на Ryzen и Radeon с поддержкой всех игр из Steam
Microsoft начала «приплачивать» пользователям за отказ от Google Chrome в пользу Edge
Российские компании начнут штрафовать за непереход на отечественное ПО
Всё для победы: Пекин вмешался в производство чипов SMIC, чтобы Huawei не отстала в ИИ-гонке
В Steam стартовали предзаказы Escape from Tarkov — до релиза игра доступна со скидкой 25 % 2 ч.
Google передумала блокировать установку приложений в Android из сторонних источников, но только для опытных пользователей 2 ч.
Нестареющая классика: суперкомпьютеры продолжат исправлять ошибки квантовых вычислений на QPU IBM 2 ч.
Ирландия запустила расследование деятельности X из-за проблем с модерацией контента 3 ч.
В «Google Сообщениях» появятся упоминания в групповых RCS-чатах 3 ч.
«Перешли черту»: GSC Game World обвинила в плагиате разработчиков кооперативного шутера Misery, вдохновлённого S.T.A.L.K.E.R. 3 ч.
OpenAI не сможет устранить нарушения авторских прав в Sora — ИИ-генератор обучался на украденном контенте 3 ч.
Российский рынок ИИ показал мощный рост, но до США и Китая ему очень далеко 3 ч.
Самая узнаваемая песня в Fallout 4 пропала из игры с выходом юбилейного издания 4 ч.
Sony анонсировала первую за четыре года новую Ratchet & Clank, но есть нюанс — это мобильный мультиплеерный шутер 5 ч.
Астрономы впервые засекли корональный выброс массы далёкой звезды — фатальный для потенциальной инопланетной жизни 14 мин.
Anthropic собралась потратить $50 млрд на строительство ЦОД в США в ближайшие годы 2 ч.
Asus предупредила, что поднимет цены на ПК, если дефицит DRAM и NAND сохранится 2 ч.
Baidu представила фирменные чипы M100 и M300 для обучения и запуска ИИ-моделей 2 ч.
Valve уже знает, какой будет Steam Deck 2 — и специально тянет с её выпуском 2 ч.
Смартфоны Poco F7 Pro, Poco F7 и Redmi Note 14 сочетают высокую производительность со стильным дизайном 2 ч.
До квантового преимущества рукой подать: IBM представила «Козодоя» — квантовый процессор нового поколения 2 ч.
Половину всех патентов в мире в прошлом году подала одна страна 3 ч.
Anthropic инвестирует $50 млрд в американскую ИИ-инфраструктуру 4 ч.
Праздник для сборщиков ПК: AeroCool объявляет о масштабной распродаже компонентов и аксессуаров 5 ч.