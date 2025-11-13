Сегодня 13 ноября 2025
Ретро-консоль Analogue 3D с поддержкой 4K и картриджей Nintendo 64 наконец поступит в продажу на следующей неделе

В октябре 2023 года компания Analogue анонсировала выпуск игровой консоли Analogue 3D, предназначенной для запуска игр Nintendo 64, в том числе с оригинальных картриджей, в формате 4K. Выход устройства был намечен на октябрь 2024 года, но несколько раз откладывался. Сегодня стало известно, что консоль поступит в продажу 18 ноября.

Источник изображений: Analogue

Источник изображений: Analogue

Analogue 3D представляет собой переосмысленную и улучшенную версию Nintendo 64 с поддержкой разрешения 4K и полной совместимостью с оригинальными картриджами N64 из всех регионов, включая версии PAL и NTSC. Анонсированная новинка способна не только воспроизводить игры в 4K, но также поддерживает несколько режимов, имитирующих отображение ЭЛТ-монитора или старого телевизора. По заявлению компании, в устройстве используется «специально разработанный апскейлер 4K», который и делает возможным вывод изображения в высоком качестве.

Дизайн консоли похож на N64. Analogue 3D использует технологию FPGA для точного копирования функциональности оригинального оборудования Nintendo. Она оснащена четырьмя портами для контроллеров N64, а также обеспечивает подключение беспроводных контроллеров через Bluetooth. В дополнение к этому имеется два USB-порта и слот для SD-карты. В качестве программной платформы задействована 3D OS.

Предзаказы на Analogue 3D стоимостью $250 открылись 21 октября 2024 года, а поставки ожидались в первом квартале 2025 года. Однако затем последовала череда задержек, из-за которых релиз консоли был перенесён на июль 2025 года, затем на август 2025 года, а затем на четвёртый квартал 2025 года. Вчера была объявлена окончательная дата начала поставок — консоль поступит в продажу 18 ноября. Любопытно, что в интернет-магазине компании обе версии, белая и чёрная, числятся распроданными.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
консоль, игровая приставка, nintendo, analogue 3d
