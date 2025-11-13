В браузере Firefox появится прозрачное «Окно с ИИ» со чат-ботом и умным помощником

Mozilla анонсировала новую функцию для браузера Firefox — AI Window («Окно с ИИ»). Она включает помощника ИИ и чат-бота. Компания описывает функцию как «интеллектуальное и управляемое пользователем пространство». Mozilla заявляет, что функция создаётся на «открытой и прозрачной основе» при активной поддержке и на основе отзывов пользователей.

«Поскольку использование ИИ в веб-интерфейсах становится всё более распространённым, принципы прозрачности, ответственности и уважения к пользователю имеют решающее значение для свободы, открытости и доступности. Будучи независимым браузером, мы имеем все возможности для соблюдения этих принципов. В то время как другие создают ИИ-интерфейсы, которые позволяют вам оставаться в рамках диалогового цикла, мы видим другой путь — путь, где ИИ выступает в качестве надёжного помощника, улучшая ваш опыт просмотра веб-страниц и направляя вас к более широким возможностям Сети», — написала Mozilla в своём блоге.

Функция «Окно с ИИ» станет одним из трёх вариантов просмотра веб-страниц, предлагаемых пользователям Firefox в дополнение к приватному и классическому окнам. Компания также сообщила, что пользователи смогут выбрать модель ИИ для использования в AI Window, но не предоставила дополнительных подробностей.

В сентябре компания запустила в Firefox функцию Shake to Summarize. Она позволяет пользователям iPhone генерировать краткие конспекты длинных веб-статей одним движением — встряхиванием телефона.