Сегодня 14 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Браузеры В браузере Firefox появится прозрачное «...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В браузере Firefox появится прозрачное «Окно с ИИ» со чат-ботом и умным помощником

Mozilla анонсировала новую функцию для браузера Firefox — AI Window («Окно с ИИ»). Она включает помощника ИИ и чат-бота. Компания описывает функцию как «интеллектуальное и управляемое пользователем пространство». Mozilla заявляет, что функция создаётся на «открытой и прозрачной основе» при активной поддержке и на основе отзывов пользователей.

Источник изображения: Mozilla

Источник изображения: Mozilla

«Поскольку использование ИИ в веб-интерфейсах становится всё более распространённым, принципы прозрачности, ответственности и уважения к пользователю имеют решающее значение для свободы, открытости и доступности. Будучи независимым браузером, мы имеем все возможности для соблюдения этих принципов. В то время как другие создают ИИ-интерфейсы, которые позволяют вам оставаться в рамках диалогового цикла, мы видим другой путь — путь, где ИИ выступает в качестве надёжного помощника, улучшая ваш опыт просмотра веб-страниц и направляя вас к более широким возможностям Сети», — написала Mozilla в своём блоге.

Функция «Окно с ИИ» станет одним из трёх вариантов просмотра веб-страниц, предлагаемых пользователям Firefox в дополнение к приватному и классическому окнам. Компания также сообщила, что пользователи смогут выбрать модель ИИ для использования в AI Window, но не предоставила дополнительных подробностей.

В сентябре компания запустила в Firefox функцию Shake to Summarize. Она позволяет пользователям iPhone генерировать краткие конспекты длинных веб-статей одним движением — встряхиванием телефона.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Firefox обновился: у браузера появился новый талисман Kit и свежий визуальный стиль
В Firefox появился ИИ-поиск Perplexity — теперь он доступен всем пользователям по всему миру
Firefox будет поддерживать Windows 7 как минимум до 24 марта 2026 года
Microsoft начала «приплачивать» пользователям за отказ от Google Chrome в пользу Edge
ИИ-браузеры оказались удобны для бесплатного доступа к платному контенту
Chrome научился подставлять паспортные данные и VIN-номер в веб-формы
Теги: mozilla, mozilla firefox, ии, ии-помощник, чат-бот, браузер
mozilla, mozilla firefox, ии, ии-помощник, чат-бот, браузер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Земля уходит из-под ног» — производителей аккумуляторов накрыл кризис перепроизводства
Криптопроект Сэма Альтмана забуксовал — отсканировано всего 2,5 % глаз из запланированного миллиарда
«Алиса» не подслушивает чужих секретов, заверили в «Яндексе» — но как подстраховаться рассказали
IBM представила первый отказоустойчивый квантовый процессор «Гагара» (Loon) — он призван изменить мир
«Улыбка до ушей»: Amazon порадовала фанатов официальным трейлером второго сезона «Фоллаут»
Google научила NotebookLM проводить «глубокие исследования», работать с Microsoft Word и «Google Таблицами» 12 мин.
В браузере Firefox появится прозрачное «Окно с ИИ» со чат-ботом и умным помощником 25 мин.
Rockstar подтвердила релиз Red Dead Redemption на PS5, Xbox Series X и S, Switch 2 и смартфонах — дата выхода и подробности улучшений 2 ч.
Google представила геймерского ИИ-агента SIMA 2 — он умеет проходить незнакомые игры 3 ч.
AMD выпустила драйвер Radeon с поддержкой Ryzen 5 7500X3D, а также игр Call of Duty: Black Ops 7, Anno 117: Pax Romana и ARC Raiders 4 ч.
Google грозит новый штраф в ЕС — на этот раз из-за неправильной борьбы со спамом 5 ч.
ИИ Google пробежится по рождественским распродажам за пользователя — сам выберет, сам закажет… и сам воспользуется? 5 ч.
Власти Франции полностью сняли с главы Telegram Павла Дурова запрет на выезд из страны 6 ч.
Анонсирована третья экранизация Death Stranding — мультсериал Death Stranding Isolations с новой историей и смелой анимацией 6 ч.
Apple заработает миллиарды на пользователях WeChat — компания договорилась с Tencent о комиссии в 15 % 7 ч.
Tesla отзывает более 10 000 домашних аккумуляторов Powerwall 2 — они могут спалить дом из-за дефектных элементов 2 ч.
Baidu анонсировала суверенные ИИ-ускорители Kunlun M100 и M300 для инференса и обучения 3 ч.
Вышла глобальная версия смартфона OnePlus 15 – цена от $900 4 ч.
Steam Machine превратится в «Куб-Компаньон» из игр Portal — Dbrand представила скин для грядущей приставки 4 ч.
Китай испытал самого большого в мире воздушного змея для добычи электричества из подъёмной силы ветра 4 ч.
Google инвестирует €5,5 млрд в дата-центры в Германии 6 ч.
Ретро-консоль Analogue 3D с поддержкой 4K и картриджей Nintendo 64 наконец поступит в продажу на следующей неделе 6 ч.
Меж болот и прерий: Meta начала строительство юбилейного 30-го дата-центра за $1 млрд 7 ч.
DJI выпустила селфи-дрон Neo 2 за €239 на глобальный рынок, но не в США 7 ч.
1024 ядра, 6 ГГц и 48 Тбайт DDR5-17600: Tachyum обновила характеристики несуществующего процессора Prodigy 8 ч.