Google научила NotebookLM проводить «глубокие исследования», работать с Microsoft Word и «Google Таблицами»

Google добавила в ИИ-блокнот NotebookLM функцию Deep Research для «автоматизации и упрощения сложных онлайн-исследований». Помимо «рекомендации релевантных статей, документов или веб-сайтов», приложение будет создавать подробный отчёт на основе собранной информации.

На панели «Источник» к существующей функции «Обнаружение источников» теперь добавлена функция «Глубокое исследование». Функция «Быстрое исследование» лучше всего подходит для оперативного поиска: она быстро сканирует информацию, позволяя сразу просматривать и импортировать источники. Функция «Глубокое исследование» лучше всего подходит для полного брифинга — она выполняет углублённый анализ для поиска надёжных и качественных источников. Процесс происходит в фоновом режиме, позволяя выполнять другие задачи. В приложении можно выбрать, какие именно источники использовать для составления анализа данных, а какие — игнорировать.

Также в NotebookLM расширена поддержка типов исходных файлов. Теперь можно добавлять файлы из Google Диска в виде URL-адресов с помощью копирования и вставки. Разделять несколько ссылок можно обычными запятыми. Аналогичным образом можно напрямую добавлять PDF-файлы, хранящиеся на Диске, без необходимости вручную скачивать и повторно загружать их.

Поддержка Google Таблиц позволяет «добавлять структурированные данные и запрашивать информацию по ключевым статистическим данным или создавать сводки на основе ваших электронных таблиц». Также NotebookLM теперь поддерживает документы Microsoft Word (.docx), избавляя пользователей от необходимости вручную конвертировать или экспортировать файлы.

Функция «Глубокое исследование» в NotebookLM и расширенная поддержка файлов станут доступны «всем пользователям в течение недели».