Huawei вход запрещён: Германия хочет построить сети 6G вообще без китайского оборудования

Призывы американских властей к своим геополитическим союзникам отказаться от использования оборудования китайских компаний Huawei и ZTE в инфраструктуре сетей связи звучат ещё с 2019 года, но его интеграция настолько глубока, что подобные меры можно разве что планировать на будущее. Власти Германии готовы отказаться от китайского оборудования при построении сетей связи 6G.

По крайней мере, такие цели декларирует федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz). На бизнес-конференции в Берлине он заявил в этот четверг: «Мы в правительстве решили, что нужно заменить, где это только возможно, импортные компоненты на произведённые собственными — например, в сетях 5G. И мы не разрешим использовать никакие компоненты из Китая в сетях 6. Ещё в прошлом году власти Германии приказали местным операторам связи избавиться от оборудования Huawei в своей инфраструктуре, ссылаясь на риски в сфере национальной безопасности. Правительство теперь рассматривает возможность использования средств из федерального бюджета для выплаты компенсации Deutsche Telekom и прочим операторам связи, которая поможет им отказаться от использования оборудования китайских поставщиков в уже эксплуатируемых сетях связи.

По словам Мерца, вопрос отказа от китайского оборудования будет поднят на следующей неделе на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном (Emmanuel Macron), посвящённой цифровому суверенитету. «Мы обсудим с отраслью, что можно сделать, не только в плане получения независимости от Китай, но и, например, от США, а также от крупных технологических компаний», — подчеркнул Мерц. При этом глава германского правительства признаёт, что нельзя полностью отказаться от торговых связей с Китаем, поскольку он остаётся вторым по величине партнёром ФРГ в этой сфере. «Мы не можем этого сделать. Китай не может этого сделать, но мы в ещё меньшей степени способны на это», — заявил Мерц. Политик предупредил немецкий бизнес, что правительство не всегда может его защитить в случае взаимодействия с Китаем, а потому нужно трезво оценивать сопутствующие риски. Министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) должен на следующей неделе посетить Китай для переговоров, как напоминает Bloomberg.

Теги: huawei, германия, 6g, сотовая связь
