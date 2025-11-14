Драйверы AMD уличили в создании бесполезной избыточной нагрузки на SSD

Пользователи AMD столкнулись с неожиданной активностью драйверов видеокарты: при обычных действиях с окнами операционная система начинает постоянно обновлять системный лог-файл, записывая данные на SSD. Даже простое перетаскивание окна может запускать поток записей, попусту загружая SSD.

Пользователь Reddit под ником Takia_Gecko обнаружил, что программное обеспечение AMD для видеокарт в фоновом режиме ведёт активное логирование каждый раз, когда пользователь перемещает окно или изменяет его размер на экране. Эти записи происходят в файл, расположенный по пути C:\Windows\System32\AMD\EEUDumps, и фиксируются в реальном времени. Как сообщает Tom's Hardware, сам факт активности был подтверждён с помощью специальной утилиты ReadDirectoryChangesW, отслеживающей изменения в папках.

Выяснилось, что источником активности оказался процесс AMD External Events Utility — компонент графического драйвера, входящего в состав официального программного обеспечения AMD Adrenalin Edition. По словам Takia_Gecko, в ходе общения с инженером AMD было подтверждено, что этот процесс участвует в работе технологии FreeSync, отвечающей за синхронизацию частоты обновления монитора с кадровой частотой видеокарты.

В качестве временного решения пользователь предложил перенаправлять записи в папку EEUDumps на виртуальное устройство nul:. Это позволит прекратить накопление логов, но, как признал сам Takia_Gecko, долгосрочные последствия такого вмешательства пока неизвестны — особенно учитывая возможную связь с функциями отображения.

Tom's Hardware отмечает, что хотя записи происходят постоянно и в большом количестве, объём каждой из них минимален, поэтому они могут не влиять на вопросы о долговечности SSD. Тем более, что современные SSD-накопители, даже не имеющие собственного кеша, используют для буферизации (благодаря технологии HMB), оперативную память компьютера, что значительно снижает реальную нагрузку на флеш-память. Следовательно, угроза для срока службы SSD, скорее всего, незначительна. Тем не менее, официальных комментариев от AMD по поводу целесообразности и безопасности такого поведения ПО пока не поступало.