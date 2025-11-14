Сегодня 14 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Астрономы впервые подловили звезду в мом...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Астрономы впервые подловили звезду в момент обращения в сверхновую — в этот миг она «родила оливку»

До сих пор учёным не удавалось уловить момент самого начала взрыва сверхновых, что могло рассказать о физике процесса на ранних стадиях катастрофы. Но в этот раз удача улыбнулась астрономам. Невероятная оперативность руководства Европейской южной обсерватории (ESO) позволила в течение суток предоставить учёным самый мощный наземный телескоп для наблюдения только что найденной сверхновой, отменив все плановые работы.

Взрыв сверхновой SN 2024ggi в представлении худлжника. Источник изображения: ESO

Взрыв сверхновой SN 2024ggi в представлении художника. Источник изображения: ESO

Сверхновая SN 2024ggi была обнаружена 10 апреля 2024 года в галактике NGC 3621, расположенной на расстоянии 22 млн световых лет от Земли в направлении созвездия Гидры. Это событие представляет собой взрыв красного сверхгиганта массой от 12 до 15 масс Солнца и радиусом в 500 раз большим солнечного, что классифицирует его как типичную сверхновую массивной звезды (с массой свыше восьми солнечных). Оперативно поданная заявка на внеочередное наблюдение за объектом позволила в течение 12 часов получить разрешение для анализа события.

Заявка была одобрена в срочном порядке, что позволило провести наблюдения с помощью Очень большого телескопа (VLT) ESO в Чили уже 11 апреля 2024 года — всего через 26 часов после открытия сверхновой. Это было уникальное наблюдение: начальная фаза взрыва, когда ударная волна прорывается через поверхность звезды, длится всего несколько часов, после чего объект начинает взаимодействовать с окружающим веществом и превращается в шар кипящей плазмы, у которого уже нет деталей.

Для анализа первичной геометрии взрыва команда применила спектральную поляриметрию — технику, использующую инструмент FORS2 на VLT, единственный в южном полушарии, способный проводить такие измерения. Этот метод выявляет форму взрыва, поскольку в сферических объектах (в частности, в звезде) поляризация фотонов компенсируется и равна нулю, а ненулевая поляризация указывает на асимметрию явления, что даёт возможность реконструировать распространение плазмы взрыва.

Наблюдения зафиксировали момент, когда ударная волна от взрыва в центре звезды прорвала её поверхность, ускоренно выталкивая вещество наружу в течение нескольких часов. Это позволило одновременно изучить геометрию звезды и её взрыва. Результаты показали, что начальный импульс взрыва имел форму оливки — овальную, сжатую по осям, — которая затем расплющивалась при столкновении с окружающей средой, сохраняя при этом осевую симметрию.

Открытие указало на наличие общего физического механизма, управляющего взрывами многих массивных звезд, который проявляется в чёткой осевой симметрии на больших масштабах: коллапс ядра звезды и отскок ударной волны распространяются наружу, разрушая звезду и высвобождая энергию при прорыве поверхности. Это опровергает некоторые существующие модели сверхновых и уточняет другие, проясняя истинные, а не теоретические механизмы взрыва сверхновых из массивных звёзд. Если можно перефразировать известную поговорку: «Лучше один раз увидеть, чем тысячу раз рассчитать».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Астрономы впервые засекли корональный выброс массы далёкой звезды — фатальный для потенциальной инопланетной жизни
У планеты-изгоя проснулся аппетит уровня звезды: она внезапно стала поглощать 6 млрд тонн вещества в секунду
Звезде Бетельгейзе предрекли неминуемую, но яркую гибель — сверхновую будет видно с Земли даже днём
Blue Origin запустила к Марсу зонды и посадила первую ступень ракеты New Glenn — теперь у США две многоразовые ракеты
Ещё не построенного главного конкурента Starlink — Amazon Project Kuiper — переименовали в Amazon Leo
Китай испытал самого большого в мире воздушного змея для добычи электричества из подъёмной силы ветра
Теги: сверхновая, астрономия, eso
сверхновая, астрономия, eso
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Половину всех патентов в мире в прошлом году подала одна страна
«Алиса» не подслушивает чужих секретов, заверили в «Яндексе» — но как подстраховаться рассказали
SpaceX начала предлагать спутниковый интернет дешевле наземного — но не для всех
Драйверы AMD уличили в создании бесполезной избыточной нагрузки на SSD
OpenAI не сможет устранить нарушения авторских прав в Sora — ИИ-генератор обучался на украденном контенте
У Opera в разы взлетела популярность на iPhone в Европе после введения DMA 47 мин.
Anthropic обвинила китайских хакеров в использовании Claude Code для шпионажа 57 мин.
Обнаружен вирус-вымогатель Kraken со встроенным бенчмарком для оптимизации ущерба 58 мин.
«От фанатов и для фанатов»: энтузиасты реализовали в браузере легендарный мультиплеер оригинальной Unreal Tournament 2 ч.
Apple и OpenAI не удалось отвертеться от судебного разбирательства по искам Илона Маска 4 ч.
OpenAI тестирует групповые чаты в ChatGPT 4 ч.
Запущен сервис World Labs Marble для ИИ-генерации целых трёхмерных миров 6 ч.
Не только Fallout 3: инсайдер намекнул на ремастер Fallout: New Vegas 6 ч.
«Кватч, который мы заслужили»: художник поразил фанатов реалистичной версией города из The Elder Scrolls IV: Oblivion 7 ч.
Миллионы компьютеров Dell оказались под угрозой взлома — спасительный патч уже вышел 8 ч.
Пузырь не страшен: JPMorgan прогнозирует, что затраты на ЦОД и ИИ-инфраструктуру составят $5 трлн, а спрос будет «астрономический» 2 мин.
Рынок отреагировал на Asus Xbox Ally X «крайне положительно» — дошло до дефицита консолей 9 мин.
Астрономы впервые подловили звезду в момент обращения в сверхновую — в этот миг она «родила оливку» 10 мин.
Китайская SMIC отчиталась о росте прибыли на 29 % по итогам третьего квартала 46 мин.
Тройка тайконавтов вернулась на Землю на чужом корабле — у станции остался аппарат с повреждённым иллюминатором 52 мин.
Акции Kioxia рухнули на 23 % — инвесторов разочаровалм итоги квартала 4 ч.
Китайская INF Tech обошла санкции США на доступ к ИИ-чипам NVIDIA Blackwell через индонезийское облако 4 ч.
Расслабляться рано: у многих автопроизводителей запасы чипов Nexperia закончатся в декабре 5 ч.
2026 год станет «самым трудным» в жизни сотрудников Tesla, объявило руководство 5 ч.
iPhone 17 переломил падение продаж Apple в Китае — рост составил 22 % 5 ч.