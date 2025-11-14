Китайские хакеры, предположительно, использовали созданный компанией Anthropic сервис для написания кода, основанный на искусственном интеллекте, для незаконного проникновения в 30 объектов по всему миру, рассказали в самой Anthropic.

«Целями операции были крупные технологические компании, финансовые учреждения, химические производственные предприятия и государственные учреждения», — рассказали в компании и заверили, что в большинстве случаев злоумышленникам не удалось добиться успеха. Инцидент в компании назвали «первым задокументированным случаем успешного получения ИИ-агентом доступа к подтверждённым объектам высокой ценности для сбора разведывательной информации, в том числе от крупных технологических корпораций и государственных учреждений».

Масштабную серию хакерских атак Anthropic обнаружила в середине сентября — её, по версии компании, развернули китайские киберпреступники, использовавшие сервис Claude Code не по назначению. Как именно злоумышленников удалось связать с Китаем, в Anthropic не уточнили, но заявили, что те с «высокой уверенностью» действовали по командам из Пекина. В сервисе Claude Code предусмотрены средства защиты от нецелевого использования, но хакерам удалось их преодолеть — они разбивали цели атаки на небольшие задачи, каждая из которых в своём масштабе представлялась невинной. Злоумышленники заверили ИИ, что действуют от имени сотрудника, который занимается кибербезопасностью, и код используется для тестирования защиты. В результате Claude Code тестировал уязвимости в защите IT-систем жертв и писал код для развёртывания атак, сбора имён пользователей и паролей при проникновении, а затем выступал организатором для глубокого взлома с целью кражи данных.

В результате удалось выявить учётные записи с наивысшими привилегиями и бэкдоры, а участие человека в краже данных оказалось минимальным — ИИ взял на себя от 80 % до 90 % задач. «Эффективность этих атак, вероятно, будет только расти», — предупредили в Anthropic. Компания заблокировала связанные с инцидентом учётные записи Claude Code, уведомила пострадавшие организации и сотрудничала с властями при сборе оперативной информации. Anthropic заявила, что ввела дополнительные меры, направленные на выявление и пресечение подобных злоупотреблений, но отметила, что делает ставку на свои технологии, которые должны перевесить риски и укрепить кибербезопасность, а не способствовать хакерам. В ряде случаев, добавили в компании, сервис Claude Code снабжал злоумышленников неточной информацией, завышал результаты и фальсифицировал данные.