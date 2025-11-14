Сегодня 14 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Anthropic обвинила китайских хакеров в и...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Anthropic обвинила китайских хакеров в использовании Claude Code для шпионажа

Китайские хакеры, предположительно, использовали созданный компанией Anthropic сервис для написания кода, основанный на искусственном интеллекте, для незаконного проникновения в 30 объектов по всему миру, рассказали в самой Anthropic.

Источник изображения: anthropic.com

Источник изображения: anthropic.com

«Целями операции были крупные технологические компании, финансовые учреждения, химические производственные предприятия и государственные учреждения», — рассказали в компании и заверили, что в большинстве случаев злоумышленникам не удалось добиться успеха. Инцидент в компании назвали «первым задокументированным случаем успешного получения ИИ-агентом доступа к подтверждённым объектам высокой ценности для сбора разведывательной информации, в том числе от крупных технологических корпораций и государственных учреждений».

Масштабную серию хакерских атак Anthropic обнаружила в середине сентября — её, по версии компании, развернули китайские киберпреступники, использовавшие сервис Claude Code не по назначению. Как именно злоумышленников удалось связать с Китаем, в Anthropic не уточнили, но заявили, что те с «высокой уверенностью» действовали по командам из Пекина. В сервисе Claude Code предусмотрены средства защиты от нецелевого использования, но хакерам удалось их преодолеть — они разбивали цели атаки на небольшие задачи, каждая из которых в своём масштабе представлялась невинной. Злоумышленники заверили ИИ, что действуют от имени сотрудника, который занимается кибербезопасностью, и код используется для тестирования защиты. В результате Claude Code тестировал уязвимости в защите IT-систем жертв и писал код для развёртывания атак, сбора имён пользователей и паролей при проникновении, а затем выступал организатором для глубокого взлома с целью кражи данных.

В результате удалось выявить учётные записи с наивысшими привилегиями и бэкдоры, а участие человека в краже данных оказалось минимальным — ИИ взял на себя от 80 % до 90 % задач. «Эффективность этих атак, вероятно, будет только расти», — предупредили в Anthropic. Компания заблокировала связанные с инцидентом учётные записи Claude Code, уведомила пострадавшие организации и сотрудничала с властями при сборе оперативной информации. Anthropic заявила, что ввела дополнительные меры, направленные на выявление и пресечение подобных злоупотреблений, но отметила, что делает ставку на свои технологии, которые должны перевесить риски и укрепить кибербезопасность, а не способствовать хакерам. В ряде случаев, добавили в компании, сервис Claude Code снабжал злоумышленников неточной информацией, завышал результаты и фальсифицировал данные.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Anthropic собралась потратить $50 млрд на строительство ЦОД в США в ближайшие годы
Anthropic представила инструмент Skills, который сделает ИИ полезнее в реальной работе
Anthropic выпустила Claude Haiku 4.5 — модель уровня Sonnet 4, но вдвое быстрее и втрое экономичнее
Apple и OpenAI не удалось отвертеться от судебного разбирательства по искам Илона Маска
OpenAI тестирует групповые чаты в ChatGPT
Запущен сервис World Labs Marble для ИИ-генерации целых трёхмерных миров
Теги: anthropic, claude code, ии
anthropic, claude code, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Половину всех патентов в мире в прошлом году подала одна страна
«Алиса» не подслушивает чужих секретов, заверили в «Яндексе» — но как подстраховаться рассказали
SpaceX начала предлагать спутниковый интернет дешевле наземного — но не для всех
Драйверы AMD уличили в создании бесполезной избыточной нагрузки на SSD
Крупные клиенты захваченной Nexperia нашли оригинальный способ получать её чипы
У Opera в разы взлетела популярность на iPhone в Европе после введения DMA 23 мин.
Anthropic обвинила китайских хакеров в использовании Claude Code для шпионажа 33 мин.
Обнаружен вирус-вымогатель Kraken со встроенным бенчмарком для оптимизации ущерба 34 мин.
«От фанатов и для фанатов»: энтузиасты реализовали в браузере легендарный мультиплеер оригинальной Unreal Tournament 46 мин.
Apple и OpenAI не удалось отвертеться от судебного разбирательства по искам Илона Маска 4 ч.
OpenAI тестирует групповые чаты в ChatGPT 4 ч.
Запущен сервис World Labs Marble для ИИ-генерации целых трёхмерных миров 5 ч.
Не только Fallout 3: инсайдер намекнул на ремастер Fallout: New Vegas 6 ч.
«Кватч, который мы заслужили»: художник поразил фанатов реалистичной версией города из The Elder Scrolls IV: Oblivion 7 ч.
Миллионы компьютеров Dell оказались под угрозой взлома — спасительный патч уже вышел 7 ч.
Китайская SMIC отчиталась о росте прибыли на 29 % по итогам третьего квартала 22 мин.
Тройка тайконавтов вернулась на Землю на чужом корабле — у станции остался аппарат с повреждённым иллюминатором 28 мин.
Акции Kioxia рухнули на 23 % — инвесторов разочаровалм итоги квартала 4 ч.
Китайская INF Tech обошла санкции США на доступ к ИИ-чипам NVIDIA Blackwell через индонезийское облако 4 ч.
Расслабляться рано: у многих автопроизводителей запасы чипов Nexperia закончатся в декабре 5 ч.
2026 год станет «самым трудным» в жизни сотрудников Tesla, объявило руководство 5 ч.
iPhone 17 переломил падение продаж Apple в Китае — рост составил 22 % 5 ч.
Blue Origin запустила к Марсу зонды и посадила первую ступень ракеты New Glenn — теперь у США две многоразовые ракеты 5 ч.
Ещё не построенного главного конкурента Starlink — Amazon Project Kuiper — переименовали в Amazon Leo 6 ч.
SMIC предупредила, что дефицит памяти ударит по выпуску автомобилей и потребительской электроники в 2026 году 6 ч.