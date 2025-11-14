Сегодня 14 ноября 2025
Рынок отреагировал на Asus Xbox Ally X «крайне положительно» — дошло до дефицита консолей

Портативная консоль Asus Xbox Ally X оказалась успешным продуктом, заявил её производитель. Ситуация со складскими запасами гаджета у компании остаётся непростой, но в целом дела у проекта идут хорошо, отмечает она.

Источник изображения: asus.com

Источник изображения: asus.com

Первая настоящая портативная Xbox получила название Xbox Ally — проект реализуется в партнёрстве Microsoft и Asus. Консоль, работающая на чипах AMD Ryzen Z2-A и Z2 Extreme, выступает своего рода испытательным стендом для Microsoft. Она работает под управлением спецверсии Windows, которая появится на стационарной Xbox нового поколения.

Только в этом квартале Asus ожидает от линейки Ally выручку в размере от $96 млн до $160 млн; а в будущих — от $130 млн до $160 млн, заявила компания на встрече с инвесторами. Производитель признал, что недооценил спрос на старшую модель Xbox Ally X, которая предлагается по цене от $999. «Как известно многим из вас, первое поколение ROG Ally мы представили 2–3 года назад, став пионерами рынка; за последние пару лет эта новая категория, и в особенности экосистема Windows подтвердила высокую успешность. <..> С момента запуска [Xbox Ally X] мы видим, что реакция рынка не неё оказалась крайне положительной, в частности, наблюдается спрос на премиальные модели более высокого класса, превзошедший наши ожидания. В настоящий момент наблюдается дефицит на эти топовые варианты. Мы тесно сотрудничаем с основными поставщиками компонентов, чтобы нарастить производство и восполнить образовавшийся из-за спроса дефицит», — отметили в Asus.

Проекты Xbox Ally и Xbox Ally X — иллюстрация планов Microsoft по дальнейшему развитию экосистемы Xbox. Стационарная консоль нового поколения будет работать под управлением полноценной Windows с полноэкранным режимом Xbox Ally и игровой панелью Xbox, которые станут основным способом взаимодействия с системой. Microsoft намеревается открыть OEM-производителям экосистему Xbox — собственные версии приставки смогут выпускать все партнёры компании; аналогичным образом Valve поступила со Steam OS и новой Steam Machine.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: microsoft, asus, xbox
