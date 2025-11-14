По Telegram прокатилась рекордная волна блокировок каналов и групп

За вчерашний день, 13 ноября 2025 года, администрация мессенджера Telegram заблокировала 519 645 каналов. Это рекордный показатель по блокировке ресурсов на платформе за всё время сбора статистики.

За весь 2025 год Telegram заблокировал без малого 35 млн групп и каналов. Из них 856,4 тыс. публиковали материалы, содержащие жестокое обращение с несовершеннолетними; ещё 207,7 тыс. были связаны с террористическими группировками.

Обычно блокировке подвергаются каналы и группы, в которых выкладывается контент, нарушающий политику платформы. Под это определение подпадают сцены насилия, жестокого обращения с детьми, предложения о продаже запрещённой продукции. Пожаловаться на нарушение правил имеет возможность любой пользователь мессенджера; есть также возможность сообщать о нарушении авторских прав, мошенничестве, спаме и другой запрещённой деятельности.

Платформа ведёт статистику по блокировкам ежедневно с 2023 года. В последний раз администрация Telegram поставила рекорд в феврале, заблокировав за день около полумиллиона созданных групп и каналов.