Сегодня 14 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software IM-клиенты По Telegram прокатилась рекордная волна ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

По Telegram прокатилась рекордная волна блокировок каналов и групп

За вчерашний день, 13 ноября 2025 года, администрация мессенджера Telegram заблокировала 519 645 каналов. Это рекордный показатель по блокировке ресурсов на платформе за всё время сбора статистики.

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

За весь 2025 год Telegram заблокировал без малого 35 млн групп и каналов. Из них 856,4 тыс. публиковали материалы, содержащие жестокое обращение с несовершеннолетними; ещё 207,7 тыс. были связаны с террористическими группировками.

Источник изображения: telegram.org

Источник изображения: telegram.org

Обычно блокировке подвергаются каналы и группы, в которых выкладывается контент, нарушающий политику платформы. Под это определение подпадают сцены насилия, жестокого обращения с детьми, предложения о продаже запрещённой продукции. Пожаловаться на нарушение правил имеет возможность любой пользователь мессенджера; есть также возможность сообщать о нарушении авторских прав, мошенничестве, спаме и другой запрещённой деятельности.

Платформа ведёт статистику по блокировкам ежедневно с 2023 года. В последний раз администрация Telegram поставила рекорд в феврале, заблокировав за день около полумиллиона созданных групп и каналов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Власти Франции полностью сняли с главы Telegram Павла Дурова запрет на выезд из страны
Все средства хороши: Telegram начал доставлять коды авторизации через WhatsApp
Как привязать электронную почту к Telegram, чтобы не потерять аккаунт из-за блокировки SMS с кодами
Apple заработает миллиарды на пользователях WeChat — компания договорилась с Tencent о комиссии в 15 %
В «Google Сообщениях» появятся упоминания в групповых RCS-чатах
Meta✴ запустит в WhatsApp систему раннего резервирования уникальных имён
Теги: telegram, блокировка, рекорд
telegram, блокировка, рекорд
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Половину всех патентов в мире в прошлом году подала одна страна
SpaceX начала предлагать спутниковый интернет дешевле наземного — но не для всех
«Алиса» не подслушивает чужих секретов, заверили в «Яндексе» — но как подстраховаться рассказали
OpenAI не сможет устранить нарушения авторских прав в Sora — ИИ-генератор обучался на украденном контенте
Крупные клиенты захваченной Nexperia нашли оригинальный способ получать её чипы
По Telegram прокатилась рекордная волна блокировок каналов и групп 31 мин.
У Opera в разы взлетела популярность на iPhone в Европе после введения DMA 2 ч.
Anthropic обвинила китайских хакеров в использовании Claude Code для шпионажа 2 ч.
Обнаружен вирус-вымогатель Kraken со встроенным бенчмарком для оптимизации ущерба 2 ч.
«От фанатов и для фанатов»: энтузиасты реализовали в браузере легендарный мультиплеер оригинальной Unreal Tournament 3 ч.
Apple и OpenAI не удалось отвертеться от судебного разбирательства по искам Илона Маска 5 ч.
OpenAI тестирует групповые чаты в ChatGPT 5 ч.
Запущен сервис World Labs Marble для ИИ-генерации целых трёхмерных миров 7 ч.
Не только Fallout 3: инсайдер намекнул на ремастер Fallout: New Vegas 7 ч.
«Кватч, который мы заслужили»: художник поразил фанатов реалистичной версией города из The Elder Scrolls IV: Oblivion 8 ч.
Пузырь не страшен: JPMorgan прогнозирует, что затраты на ЦОД и ИИ-инфраструктуру составят $5 трлн, а спрос будет «астрономический» 2 ч.
Рынок отреагировал на Asus Xbox Ally X «крайне положительно» — дошло до дефицита консолей 2 ч.
Астрономы впервые подловили звезду в момент обращения в сверхновую — в этот миг она «родила оливку» 2 ч.
Китайская SMIC отчиталась о росте прибыли на 29 % по итогам третьего квартала 2 ч.
Тройка тайконавтов вернулась на Землю на чужом корабле — у станции остался аппарат с повреждённым иллюминатором 2 ч.
Акции Kioxia рухнули на 23 % — инвесторов разочаровалм итоги квартала 5 ч.
Китайская INF Tech обошла санкции США на доступ к ИИ-чипам NVIDIA Blackwell через индонезийское облако 5 ч.
Расслабляться рано: у многих автопроизводителей запасы чипов Nexperia закончатся в декабре 6 ч.
2026 год станет «самым трудным» в жизни сотрудников Tesla, объявило руководство 6 ч.
iPhone 17 переломил падение продаж Apple в Китае — рост составил 22 % 6 ч.