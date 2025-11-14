Сегодня 14 ноября 2025
Adata и MSI рассказали о первой потребительской четырёхранговой памяти — 128 Гбайт в одной планке CUDIMM DDR5-5600

Компании Adata и MSI сообщили о разработке первой на рынке потребительской четырёхранговой (4R) памяти CUDIMM DDR5-5600 объёмом 128 Гбайт. Ранее четырёхранговая память была доступна только для серверного сегмента.

Источник изображения: Adata

Источник изображения: Adata

Модуль четырёхранговой (4R) памяти CUDIMM DDR5-5600 объёмом 128 Гбайт полагается на четыре независимые группы микросхем DRAM, синхронизировать работу которых получилось за счёт встроенного тактового генератора (CKD). Он повышает задержку, но взамен стабилизирует такты и снижает нагрузку на контроллер памяти.

Применение двух таких модулей позволяет создавать системы с 256 Гбайт оперативной памяти в домашнем ПК. Тестирование новой памяти проводилось на невыпущенной материнской плате MSI на базе чипсета Intel Z890.

Официально Adata позиционирует такую память для систем, работающих с большими объёмами данных. То есть она предназначена для таких задач, как вывод ИИ, настройка ИИ-моделей, видеомонтаж, а также для инженерных задач. Высокая плотность памяти также выгодна для работы с локальными наборами данных и многовиртуальных конфигураций, размер которых сегодня часто превышает 64 или 128 Гбайт. Очевидно, что материнские платы с двумя слотами DIMM предназначены в основном для разгона, о чём в таких сценариях использования даже не упоминается.

MSI не сообщила, какая материнская плата в настоящее время находится в разработке и будет поддерживать такую память. Компании также не рассказали, когда заявленные новинки будут официально представлены и поступят в продажу. Вероятно, о них можно будет узнать на грядущей выставке CES 2026.

cudimm, adata, msi, оперативная память, модуль памяти
