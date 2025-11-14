Asus представила GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti Dual Evo с короткими печатными платами и сдвинутым разъёмом питания

Компания Asus расширила ассортимент своих видеокарт GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti моделями Dual Evo. От обычных моделей Dual они отличаются укороченными печатными платами, а также необычным расположением 8-контактных разъёмов питания — они смещены в переднюю часть видеокарт. Кроме того, карты оснащены физически укороченными интерфейсами PCIe 5.0 x8 вместо x16.

Карты обладают толщиной 2,1 слота расширения. Их размеры составляют 225 × 120 × 42 мм, что делает их более удобным решением для компактных систем. GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti Dual Evo предлагаются как с заводским разгоном GPU, так и без него.

Для модели RTX 5060 EVO OC в режиме OC заявлена частота 2565 МГц, в стандартном режиме она составляет 2535 МГц. Для обычной RTX 5060 EVO указаны частоты 2572 и 2497 МГц соответственно. Для модели RTX 5060 Ti EVO OC указана частота в режиме ОС 2632 МГц, а в обычном — 2602 МГц. Модель RTX 5060 Ti EVO предлагает частоты 2602 и 2572 МГц соответственно.

Более короткие печатные платы с урезанным разъёмом PCIe 5.0 и новое расположение разъёма питания являются ключевыми изменениями моделей Dual EVO на фоне обычных моделей Dual. Частоты GPU моделей EVO при этом совпадают с обычными моделями Dual.

Новинки появились на официальном сайте компании, но Asus не сообщила их стоимость.