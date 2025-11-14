Сегодня 14 ноября 2025
Почитать и покататься: Минцифры расширило список веб-ресурсов, доступных при отключении мобильного интернета

Минцифры РФ дополнило белый список веб-сайтов, в который входят социально значимые ресурсы, доступные россиянам при отключении мобильного интернета. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

Источник изображения: Yeon Li / Unsplash

«Сформирован перечень российских цифровых платформ, которые на втором этапе вошли в список сервисов и сайтов, доступных в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности», — сказано в сообщении Минцифры.

На втором этапе регулятор добавил в белый список веб-сайты госорганов (Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов страны). В список также внесены ресурсы «Почты России», «Альфа-Банка», государственной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», сайты «Комсомольской правды», РИА «Новости», РБК, Газета.ру, Лента.ру, Rambler. Ещё в список попали сайты РЖД и туристический портал Туту.ру, навигатор 2ГИС, сервис такси «Максим» и сайт с прогнозами погоды Gismeteo.

В сообщении сказано, что эти и внесённые на первом этапе сайты, будут оставаться доступными для россиян в периоды ограничений. В дальнейшем ведомство планирует расширять белый список интернет-ресурсов и сервисов. Напомним, в сентябре этого года Минцифры сформировало первую очередь белого списка. На тот момент в него вошли сайты соцсетей «В Контакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, сервис Mail.ru, маркетплейсы Wildberries и Ozon, сервисы «Яндекса», Rutube, сайт «Госуслуг» и др.

Теги: белый список, мобильный интернет, россия
