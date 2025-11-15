Солнечная система летит по Вселенной почти в четыре раза быстрее, чем считалось

Ещё в 1969 году было обнаружено, что Солнечная система движется в сторону созвездия Льва. На это указал эффект Доплера — там было чуть теплее, чем в обратном направлении. Стандартная космологическая модель ΛCDM предполагает, что скорость движения Солнечной системы составляет примерно 370 км/с. Новые наблюдения показали, что это число может быть ошибочным и наша система летит по Вселенной со скоростью около 1,3 млн км/с или в 3,67 раз быстрее.

Учёные использовали сеть радиотелескопов Low Frequency Array (LOFAR) и два других радиотелескопа для составления карты распределения радиогалактик — галактик, излучающих необычно сильные радиоволны. Большая длина излучения позволяет радиогалактикам ярко светиться даже сквозь плотные облака газа и пыли. Идея заключалась в том, что чем выше скорость движения Солнечной системы, тем больше радиогалактик будет впереди на её пути. Это как в научно-фантастических фильмах, когда во время перехода в гиперпространство звёзды по курсу как бы начинают исходить из одной точки пространства.

Разница в количестве радиогалактик впереди и в хвосте системы будет небольшая с учётом относительно маленькой скорости движения Солнечной системы в пространстве — намного меньше 1 % от скорости света, поэтому релятивистские эффекты пренебрежимо малы. Но современные инструменты способны их увидеть. Помимо этого были измерены эффекты от доплеровского изменения в яркости (цвете) радиогалактик впереди и сзади системы. Чем ярче и синее галактики по курсу движения и чем тусклее и краснее за кормой, тем выше скорость движения системы в пространстве.

В опубликованной на днях работе в журнале Physical Review Letters исследователи сообщили, что по их данным Солнечная система движется в пространстве со скоростью в 3,67 раз больше, чем предполагает самая лучшая на сегодня космологическая модель ΛCDM. Из этого следует, что наши представления о крупномасштабной структуре Вселенной и её эволюции могут быть ошибочными. Остаётся вероятность, что радиогалактики могут располагаться неравномерно и поэтому так совпало, что впереди их чуть больше, чем сзади. Но вероятность такого развития событий может считаться незначительной.

Полученные данные коррелируют с измерениями инфракрасного излучения квазаров — далёких активных центров галактик, где бушуют сверхмассивные чёрные дыры. Но этих объектов не так много во Вселенной, чтобы они стали главной опорой для измерения скорости нашей системы. Добавим, понятие скорости относительное. В глобальном смысле скорость Солнечной системы и других галактических объектов измеряется относительно реликтового излучения — эха Большого взрыва, что также подразумевает, что наша Вселенная равномерная по плотности во всех направлениях. По крайней мере, так предполагает модель ΛCDM, хотя у самой Вселенной могут быть иные взгляды на этот счёт.