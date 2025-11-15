Сегодня 15 ноября 2025
Солнечная и ветровая энергия впервые могут с избытком перекрыть все новые потребности в энергии в мире

Свежая аналитика компании Ember даёт понять, что в 2025 году солнечная и ветровая энергия впервые могут с избытком перекрыть все новые потребности в электроэнергии. Специалисты подвели итог в сфере энергетики за три квартала текущего года и отмечают глобальный прогресс в использовании возобновляемой энергии, что в этом плане может сделать 2025 год знаковым.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews

Быстрый рост новых генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии означает также, что добыча ископаемого топлива по итогам года прекратит свой рост и впервые выйдет на плато вне кризисных ситуаций, таких как недавняя пандемия SARS-CoV-2 и финансовый кризис. Впрочем, другие исследования показывают, что в целом сжигание ископаемого топлива для всех нужд, а не только для генерации, продолжает увеличиваться и праздновать победу «зелёной» энергетики преждевременно.

В Ember заявляют, что за первые три квартала 2025 года выработка солнечной энергии в мире выросла на 498 ТВт·ч (+31 %) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив весь объём солнечной энергии, произведённый в 2024 году. Ветроэнергетика добавила еще 137 ТВт·ч (+7,6 %). Вместе они обеспечили 635 ТВт·ч новой экологически чистой электроэнергии, опередив рост мирового спроса на электричество на 603 ТВт·ч (+2,7 %).

Достигнутые показатели привели к тому, что за первые три квартала текущего года доля солнечной энергии и энергии ветра в мировом производстве электроэнергии составила 17,6 % по сравнению с 15,2 % годом ранее. В результате общая доля возобновляемых источников энергии в мировом производстве электроэнергии — солнечной, ветровой, гидроэлектростанций, биоэнергетики и геотермальной — достигла 43 %. Доля ископаемого топлива снизилась с 58,7 % до 57,1 %.

Впервые в 2025 году возобновляемые источники энергии в совокупности выработали больше электроэнергии, чем сжигание угля и, в целом, генерация от использования ископаемого топлива приостановилось. К концу третьего квартала производство энергии из ископаемого топлива незначительно сократилось на 0,1 % (-17 ТВт·ч). Тем самым до конца года аналитики Ember не ожидают роста генерации от ископаемого топлива, поскольку рост производства экологически чистой энергии опережает спрос.

Отчасти движущей силой наблюдаемого сдвига в энергетике стали Китай и Индия. В Китае выработка электроэнергии за счёт использования ископаемого топлива сократилась на 52 ТВт·ч (-1,1 %), поскольку благодаря структурным изменениям в энергосистеме страны все новые потребности были удовлетворены за счёт использования экологически чистой энергии. В Индии выработка электроэнергии за счёт использования ископаемого топлива сократилась на 34 ТВт·ч (-3,3 %) благодаря рекордному росту солнечной и ветровой энергетики, а также более мягкой погоде в этом году.

Нетрудно понять, что основную работу в генерации выполняет солнечная энергетика. В настоящее время это самый крупный фактор изменений в мировом энергетическом секторе, рост которого за первые три квартала этого года более чем в три раза превысил темпы роста любого другого источника электроэнергии.

Спрос на электроэнергию за первые три квартала 2025 года вырос на 2,7 %, что намного медленнее, чем скачок на 4,9 %, наблюдавшийся в прошлом году, когда экстремальная жара привела к росту спроса на кондиционирование в Китае, Индии и США. Более мягкая погода в этом году помогла снизить нагрузку на энергосистему, что позволило «чистой» энергетике сократить отставание.

Теги: возобновляемая энергия, солнечная энергия, аналитика
