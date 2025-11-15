Сегодня 15 ноября 2025
Новый запуск ракеты Blue Origin New Glenn не задержится — телефон раскалился от звонков клиентов

Совершённый на днях успешный запуск частично многоразовой тяжёлой ракеты New Glenn компании Blue Origin вдохновил разработчиков платформы и её потенциальных клиентов, включая командование Космическими силами США. Новый запуск ракеты состоится в начале следующего года, заявили в космической компании Джеффа Безоса (Jeff Bezos). Также Blue Origin пойдёт навстречу NASA и создаст до 2030 года упрощённую систему доставки астронавтов на Луну.

Первая ступень ракеты New Glenn после спуска на баржу. Источник изображения:

Первая ступень ракеты New Glenn после спуска на баржу. Источник изображения: Blue Origin

В интервью на следующий день после запуска New Glenn NG-2 13 ноября исполнительный директор Blue Origin Дэйв Лимп (Dave Limp) сказал, что, хотя анализ данных только начался, ракета, похоже, работает именно так, как ожидалось. Специалисты компании учли все недостатки, которые привели к потере первой ступени во время первого запуска, и никаких аномалий во время второго старта ракеты не было — фактически это была штатная во всех смыслах работа ракетного комплекса.

В первые сутки после полёта телефон разрывался от звонков клиентов, признался Лимп. Одним из ключевых заказчиков на запуски New Glenn будет Пентагон. Наряду с «Вулканом» компании ULA ракета компании Blue Origin заменила старые американские ракеты-носители (Atlas V и Antares), которые использовали ракетных двигатели российского производства. В то же время двух совершённых запусков New Glenn мало для сертификации ракеты для вывода в космос полезных нагрузок для военных. Для этого может потребоваться до 14 успешных стартов, но документы для сертификации уже в работе, добавил директор Blue Origin.

Кстати, в компании ещё не приняли окончательного решения, будет ли ракета для третьего запуска использовать уже летавшую ступень или новую. Пока процесс восстановления ступеней не отлажен, быстрее будет закончить изготовление новой ступени, на что уйдёт от двух до трёх недель. Весь следующий год компания намерена ускорять процесс сборки, намереваясь, в частности, довести выпуск вторых ступеней до 20 штук в год.

В свой третий полёт ракета New Glenn может вывести в космос демонстратор лунного посадочного модуля Blue Moon Mark 1 компании Blue Origin. По старому контракту с NASA она должна создать лунный посадочный модуль для миссии Aremis 5, что даст агентству второй лунный модуль после заключения основного контракта с компанией SpaceX. Но поскольку компания Илона Маска очевидно отстаёт от графика, в октябре руководство агентства открыло основной контракт также для Blue Origin, если та пожелает его подписать.

Глава Blue Origin так прокомментировал это: «Если Родина скажет надо, мы ответим да!». Впрочем, подробностей о новом и более простом плане доставки американцев на Луну от компании мы пока не услышали, в отличие от вполне понятного «плана Б» компании SpaceX. В любом случае успешный запуск ракеты New Glenn и возврат первой ступени на Землю вдохновил компанию и повысил её шансы как участника космических программ ближайшего будущего.

Добавим, в видео выше представлена реализованная компанией стратегия спуска первой ступени ракеты на баржу. Ступень спускается в точку примерно в 100 м от баржи, чтобы в случае отказа или неправильной реакции двигателей не разрушить её. Зависнув над океаном ступень меняет угол наклона и медленно дрейфует в сторону баржи, после чего опускается на палубу.

