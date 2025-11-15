Grokipedia Илона Маска основывается на сомнительных источниках, заявили учёные

Запущенная компанией xAI Илона Маска (Elon Musk) интернет-энциклопедия Grokipedia содержит несколько тысяч ссылок на источники, которые характеризуются как «сомнительные» и «проблемные», что ставит под вопрос надёжность платформы как средства работы с информацией.

Платформа Grokipedia начала работу в октябре как альтернатива «Википедии» — краудсорсинговому хранилищу знаний, которое бизнесмен и его единомышленники неоднократно обвиняли в идеологической предвзятости. Но это породило перекос в другую сторону, обнаружили учёные Корнеллского университета. «Очевидно, что ограничения на источники информации в Grokipedia в значительной мере сняты. Это привело ко включению сомнительных источников и общему увеличению числа потенциально проблемных источников», — отмечают исследователи.

Они изучили несколько сотен тысяч статей Grokipedia и обнаружили, что, в отличие от «Википедии», на этой платформе в качестве источников фигурируют конспирологический портал InfoWars, американский и индийские праворадикальные СМИ, китайские и иранские государственные издания, ксенофобские ресурсы, а также ресурсы, авторов которых обвиняли в продвижении лженауки и теорий заговора. «Grokipedia ссылается на эти источники и не ставит их достоверность под сомнение», — говорят учёные. При этом на платформе Илона Маска часто по-прежнему приводятся простые перепечатки статей из «Википедии», которую новый проект пытается заменить. В остальных материалах в 3,2 раза чаще, чем в «Википедии», встречаются источники, которые англоязычное сообщество последней считает «в целом ненадёжными»; и в 13 раз чаще встречаются заблокированные «Википедией» источники. В xAI эти открытия прокомментировали лаконично: «Традиционные СМИ врут».

В недавнем интервью основатель «Википедии» Джимми Уэйлс (Jimmy Wales) отверг обвинения в либеральном уклоне материалов проекта, но признал, что у сообщества добровольцев назрела потребность в реформах.