Сегодня 15 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Grokipedia Илона Маска основывается на с...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Grokipedia Илона Маска основывается на сомнительных источниках, заявили учёные

Запущенная компанией xAI Илона Маска (Elon Musk) интернет-энциклопедия Grokipedia содержит несколько тысяч ссылок на источники, которые характеризуются как «сомнительные» и «проблемные», что ставит под вопрос надёжность платформы как средства работы с информацией.

Источник изображения: grokipedia.com

Источник изображения: grokipedia.com

Платформа Grokipedia начала работу в октябре как альтернатива «Википедии» — краудсорсинговому хранилищу знаний, которое бизнесмен и его единомышленники неоднократно обвиняли в идеологической предвзятости. Но это породило перекос в другую сторону, обнаружили учёные Корнеллского университета. «Очевидно, что ограничения на источники информации в Grokipedia в значительной мере сняты. Это привело ко включению сомнительных источников и общему увеличению числа потенциально проблемных источников», — отмечают исследователи.

Они изучили несколько сотен тысяч статей Grokipedia и обнаружили, что, в отличие от «Википедии», на этой платформе в качестве источников фигурируют конспирологический портал InfoWars, американский и индийские праворадикальные СМИ, китайские и иранские государственные издания, ксенофобские ресурсы, а также ресурсы, авторов которых обвиняли в продвижении лженауки и теорий заговора. «Grokipedia ссылается на эти источники и не ставит их достоверность под сомнение», — говорят учёные. При этом на платформе Илона Маска часто по-прежнему приводятся простые перепечатки статей из «Википедии», которую новый проект пытается заменить. В остальных материалах в 3,2 раза чаще, чем в «Википедии», встречаются источники, которые англоязычное сообщество последней считает «в целом ненадёжными»; и в 13 раз чаще встречаются заблокированные «Википедией» источники. В xAI эти открытия прокомментировали лаконично: «Традиционные СМИ врут».

В недавнем интервью основатель «Википедии» Джимми Уэйлс (Jimmy Wales) отверг обвинения в либеральном уклоне материалов проекта, но признал, что у сообщества добровольцев назрела потребность в реформах.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Grokipedia потеряла более 90 % трафика всего за несколько недель после запуска
«Википедия» призвала ИИ-компании прекратить бесплатно собирать её данные — для них есть платный API
Один из основателей «Википедии» указал на наличие ИИ-чуши в Grokipedia Илона Маска, но признал проект перспективным
Илон Маск перенёс выпуск ИИ-модели Grok 5 на следующий год — есть вероятность, что она будет на уровне человека
Meta✴ начнёт оценивать сотрудников по их навыкам работы с ИИ
Глава Microsoft раскритиковал идею единой доминирующей ИИ-модели на замену человека
Теги: grokipedia, xai, илон маск
grokipedia, xai, илон маск
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Россияне продолжают смотреть замедленный YouTube — он остался в пятёрке самых популярных соцсетей в России
220 разработчиков GTA VI потребовали от Rockstar восстановить в должности уволенных со скандалом коллег
У Opera в разы взлетела популярность на iPhone в Европе после введения DMA
SpaceX начала предлагать спутниковый интернет дешевле наземного — но не для всех
Google наконец разрешила откатывать системные обновления Android прямо на устройстве
Grokipedia Илона Маска основывается на сомнительных источниках, заявили учёные 12 мин.
В соцсети X появился полноценный мессенджер с шифрованием 3 ч.
Илон Маск перенёс выпуск ИИ-модели Grok 5 на следующий год — есть вероятность, что она будет на уровне человека 4 ч.
Logitech подтвердила утечку данных со своих серверов после вымогательской атаки хакерами Clop 4 ч.
Broadcom упростила сертификацию оборудования для VCF для ускорения внедрения современных частных облаков 5 ч.
Meta начнёт оценивать сотрудников по их навыкам работы с ИИ 5 ч.
Восемь лет «беты» подошли к концу: в Steam и лаунчере Battlestate Games вышла релизная версия Escape from Tarkov 6 ч.
Grokipedia потеряла более 90 % трафика всего за несколько недель после запуска 8 ч.
Nvidia преуспела в продажах оборудования, но провалилась с корпоративным ПО 8 ч.
Microsoft принудительно обновит ПК с Windows 11 23H2 до 25H2 10 ч.
На Луне впервые нашли ржавчину 8 мин.
Новый запуск ракеты Blue Origin New Glenn не задержится — телефон раскалился от звонков клиентов 3 ч.
Valve сделает из карт microSD замену игровым картриджам 5 ч.
До 3,2 Пбайт в 4U: Seagate представила JBOD-системы высокой плотности Exos 4U100 и 4U74 5 ч.
Ёмкость картриджей LTO-10 выросла до 40 Тбайт, а планируемая вместимость LTO-14 сократилась до 365 Тбайт 5 ч.
Sharp выйдет на рынок перовскитных солнечных панелей в 2027 году, чтобы изгнать из Японии китайский «солнечный кремний» 5 ч.
Лип-Бу Тан лично возглавил ИИ-отдел Intel после ухода его руководителя 7 ч.
Солнечная и ветровая энергия впервые могут с избытком перекрыть все новые потребности в энергии в мире 7 ч.
Google потратит на строительство трёх новых ЦОД в Техасе $40 млрд 13 ч.
В Китае замечен прототип обновлённого электромобиля Xiaomi SU7 14 ч.