Маск запустил Grokipedia: она в разы меньше «Википедии» и копирует часть её статей

Как и обещал Илон Маск (Elon Musk), компания xAI запустила сайт Grokipedia — предполагается, что составленная при помощи искусственного интеллекта онлайн-энциклопедия будет чем-то лучше зарекомендовавшей себя годами «Википедии». На деле некоторые страницы на новой платформе просто скопированы со старой.

Дизайн Grokipedia пока прост: на главной странице поисковая строка, а статьи напоминают страницы из «Википедии» с заголовками, подзаголовками и ссылками. Оригинальная платформа позволяет пользователям редактировать страницы, но в Grokipedia это задача непростая, если вообще возможная, указывает ресурс The Verge. Кнопка «Изменить» в верхней части страницы появляется на нескольких статьях — при её нажатии выводятся только внесённые правки, но не указывается, кто это сделал, а собственные правки у журналистов сделать не получилось. На страницах статей говорится, что проверку фактов провёл чат-бот Grok, хотя у любого ИИ порой случаются «галлюцинации».

Илон Маск пообещал, что Grokipedia станет улучшенным вариантом «Википедии», но некоторые статьи пока просто скопированы со старого ресурса. Так, на странице про лэптоп Apple MacBook Air прямо говорится, что «Материал адаптирован из "Википедии", распространяется по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0». То же оказалось верно для статей про приставку Sony PlayStation 5 и автомобиль Lincoln Mark VIII.

В сентябре чат-бот с ИИ xAI Grok поймали на том, что он попросту цитирует статьи из «Википедии» — глава компании Илон Маск отпираться не стал, но пообещал, что компания исправит это до конца года. Некоторые статьи в Grokipedia, например, про глобальное потепление не повторяют традиционную точку зрения, а дают оценку деятельности экоактивистов. Пока на портале Grokipedia, для которого указана версия v0.1, опубликованы более 885 тыс. статей — для сравнения, в англоязычной «Википедии» их 7 млн.