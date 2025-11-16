В «Ростелекоме» заявили, что вчерашние сбои в работе интернета были вызваны вмешательством третьих лиц

Повреждение магистрального канала стало причиной недавнего сбоя в работе проводного интернета от «Ростелекома» в Ярославской, Владимирской, Костромской и Ивановской областях. Об этом сообщили в пресс-службе оператора, добавив, что повреждение осуществили «третьи лица». К настоящему моменту повреждение устранено, доступ в интернет для клиентов восстановлен.

Минувшей ночью на сбои в работе интернета от «Ростелекома» также жаловались жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Псковской области, Республики Марий Эл, Белгородской и Нижегородской областей. Ближе к утру количество жалоб начало снижаться, в основном они продолжали поступать из Ямало-Ненецкого округа, Удмуртии, Амурской, Ярославской и Курской областей.

Отмечается, что последние месяцы в разных регионах России наблюдаются проблемы с мобильным и домашним интернетом. Мобильную связь периодически ограничивают для обеспечения безопасности. На этом фоне Минцифры сформировало белый список сервисов и веб-сайтов, которые будут оставаться доступными при отключении мобильного интернета. В список вошёл сайт «Госуслуг», сервисы «Яндекса», маркетплейсы Wildberries и Ozon, соцсети «В Контакте» и «Одноклассники», платёжная система «Мир» и др.