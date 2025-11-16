Сегодня 16 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети В «Ростелекоме» заявили, что вчерашние с...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В «Ростелекоме» заявили, что вчерашние сбои в работе интернета были вызваны вмешательством третьих лиц

Повреждение магистрального канала стало причиной недавнего сбоя в работе проводного интернета от «Ростелекома» в Ярославской, Владимирской, Костромской и Ивановской областях. Об этом сообщили в пресс-службе оператора, добавив, что повреждение осуществили «третьи лица». К настоящему моменту повреждение устранено, доступ в интернет для клиентов восстановлен.

Источник изображения: «Ростелеком»

Источник изображения: «Ростелеком»

Минувшей ночью на сбои в работе интернета от «Ростелекома» также жаловались жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Псковской области, Республики Марий Эл, Белгородской и Нижегородской областей. Ближе к утру количество жалоб начало снижаться, в основном они продолжали поступать из Ямало-Ненецкого округа, Удмуртии, Амурской, Ярославской и Курской областей.

Отмечается, что последние месяцы в разных регионах России наблюдаются проблемы с мобильным и домашним интернетом. Мобильную связь периодически ограничивают для обеспечения безопасности. На этом фоне Минцифры сформировало белый список сервисов и веб-сайтов, которые будут оставаться доступными при отключении мобильного интернета. В список вошёл сайт «Госуслуг», сервисы «Яндекса», маркетплейсы Wildberries и Ozon, соцсети «В Контакте» и «Одноклассники», платёжная система «Мир» и др.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Госдуме предлагают штрафовать российские ресурсы за авторизацию пользователей через Gmail
Почитать и покататься: Минцифры расширило список веб-ресурсов, доступных при отключении мобильного интернета
Россияне продолжают смотреть замедленный YouTube — он остался в пятёрке самых популярных соцсетей в России
Meta✴ начнёт оценивать сотрудников по их навыкам работы с ИИ
Grokipedia потеряла более 90 % трафика всего за несколько недель после запуска
Google обязали заплатить €572 млн немецким сайтам сравнения цен Idealo и Producto за то, что поисковик мешал их работе
Теги: ростелеком, интернет, сбой
ростелеком, интернет, сбой
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Солнечная система летит по Вселенной почти в четыре раза быстрее, чем считалось
«Сбежать из Таркова проще, чем в него зайти»: Escape from Tarkov стартовала в Steam с рейтингом 30 % и пиковым онлайном на уровне The Day Before
Microsoft увидела негативную реакцию пользователей на пост о будущем Windows 11
Google готовится к запуску Gemini 3 — это может изменить расстановку сил в сфере ИИ
В «Ростелекоме» заявили, что вчерашние сбои в работе интернета были вызваны вмешательством третьих лиц
В Госдуме предлагают штрафовать российские ресурсы за авторизацию пользователей через Gmail 3 ч.
Новая статья: Dispatch — помощь уже в пути. Рецензия 19 ч.
Новая статья: Gamesblender № 752: три «железных» анонса Valve, новый перенос GTA VI и «конечная» Halo Infinite 19 ч.
Grokipedia Илона Маска основывается на сомнительных источниках, заявили учёные 23 ч.
В соцсети X появился полноценный мессенджер с шифрованием 15-11 17:42
Илон Маск перенёс выпуск ИИ-модели Grok 5 на следующий год — есть вероятность, что она будет на уровне человека 15-11 16:41
Logitech подтвердила утечку данных со своих серверов после вымогательской атаки хакерами Clop 15-11 16:38
Broadcom упростила сертификацию оборудования для VCF для ускорения внедрения современных частных облаков 15-11 16:14
Meta начнёт оценивать сотрудников по их навыкам работы с ИИ 15-11 15:38
Восемь лет «беты» подошли к концу: в Steam и лаунчере Battlestate Games вышла релизная версия Escape from Tarkov 15-11 14:57
Ни доходов, ни рабочих мест: льготы для дата-центров не приносят ничего хорошего большинству штатов США, но отказаться от них трудно 58 мин.
Qualcomm представила чипы Dragonwing IQ-X для индустриальных Windows-компьютеров 7 ч.
Google инвестирует $40 млрд в строительство трёх ЦОД в Техасе 7 ч.
Не жили богато: капитальные затраты Tencent в III квартале сократились на четверть из-за недоступности ИИ-ускорителей 7 ч.
Сроки окупаемости ускорителей ИИ остаются загадкой для участников рынка 11 ч.
Apple ускорила поиски нового генерального директора, Тим Кук может уйти уже в следующем году 11 ч.
Суд постановил, что Apple должна выплатить Masimo штраф в размере $634 млн 12 ч.
Производители памяти задерживают выпуск новых комплектов DRAM до следующего года на фоне дефицита и роста цен 13 ч.
Ubtech опередила Tesla и Xpeng и первой отправила сотни роботов-гуманоидов работать на фабрики 20 ч.
На Луне впервые нашли ржавчину 23 ч.