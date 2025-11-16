Сегодня 16 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Игровой движок Unreal Engine 6 выпустят ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Игровой движок Unreal Engine 6 выпустят значительно раньше ожидаемого

На конференции Unreal Fest Japan генеральный директор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) рассказал о неизбежном выходе игрового движка Unreal Engine 6. Если планам разработчиков ничто не помешает, то он появится примерно через два с половиной года. Это означает, что движок Unreal Engine 6 может выйти уже в 2028 году, т.е. существенно раньше ожиданий многих.

Источник изображения: thegamer.com

Источник изображения: thegamer.com

Текущая версия Unreal Engine 5 не отличается высокой производительностью, что выражается в подтормаживаниях графики, которые можно наблюдать в крупных играх, основой которых стал этот инструмент. Степень вины самого движка может варьироваться от случая к случаю, но в любом случае это бьёт по репутации.

Во время выступления Суини заявил, что Unreal Engine 6 должен «объединить лучшие черты Unreal Engine 5 и экосистемы Fortnite». Он не уточнил, что именно это значит. Вероятно, в данном контексте речь шла о том, что разработчики постараются перенести лучшие элементы UEFN, специальной версии движка для Fortnite, в Unreal Engine 6.

Так или иначе, глава Epic Games фактически заявил о возможности появления новой версии игрового движка в 2028 году. Стоит отметить, что в указанные сроки может появиться лишь предварительная версия Unreal Engine 6, но игр на его основе не будет ещё достаточно долго. Для появления игр нужно, чтобы разработчики из игровых студий получили доступ к рабочим версиям движка.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«От фанатов и для фанатов»: энтузиасты реализовали в браузере легендарный мультиплеер оригинальной Unreal Tournament
Epic Games победила в борьбе за открытый Android — Тим Суини прокомментировал историческое соглашение с Google
Google сдалась — Epic Games выбила для разработчиков комиссию в 9 % и свободу для Android
Microsoft увидела негативную реакцию пользователей на пост о будущем Windows 11
Google готовится к запуску Gemini 3 — это может изменить расстановку сил в сфере ИИ
«Сбежать из Таркова проще, чем в него зайти»: Escape from Tarkov стартовала в Steam с рейтингом 30 % и пиковым онлайном на уровне The Day Before
Теги: unreal engine 6, unreal engine, epic games
unreal engine 6, unreal engine, epic games
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В «Ростелекоме» заявили, что вчерашние сбои в работе интернета были вызваны вмешательством третьих лиц
Солнечная система летит по Вселенной почти в четыре раза быстрее, чем считалось
Microsoft увидела негативную реакцию пользователей на пост о будущем Windows 11
«Сбежать из Таркова проще, чем в него зайти»: Escape from Tarkov стартовала в Steam с рейтингом 30 % и пиковым онлайном на уровне The Day Before
Ubtech опередила Tesla и Xpeng и первой отправила сотни роботов-гуманоидов работать на фабрики
Игровой движок Unreal Engine 6 выпустят значительно раньше ожидаемого 34 мин.
Apple сократила вдвое комиссию для разработчиков мини-приложений 36 мин.
В Госдуме предлагают штрафовать российские ресурсы за авторизацию пользователей через Gmail 5 ч.
Google готовится к запуску Gemini 3 — это может изменить расстановку сил в сфере ИИ 8 ч.
Новая статья: Dispatch — помощь уже в пути. Рецензия 21 ч.
Новая статья: Gamesblender № 752: три «железных» анонса Valve, новый перенос GTA VI и «конечная» Halo Infinite 22 ч.
Grokipedia Илона Маска основывается на сомнительных источниках, заявили учёные 15-11 20:13
В соцсети X появился полноценный мессенджер с шифрованием 15-11 17:42
Илон Маск перенёс выпуск ИИ-модели Grok 5 на следующий год — есть вероятность, что она будет на уровне человека 15-11 16:41
Logitech подтвердила утечку данных со своих серверов после вымогательской атаки хакерами Clop 15-11 16:38
Apple не планирует выпускать новый Mac Pro 28 мин.
SilverStone показала корпус FLP03 в стиле бежевых ПК 1980-х для Micro-ATX-сборок 31 мин.
Ни доходов, ни рабочих мест: льготы для дата-центров не приносят ничего хорошего большинству штатов США, но отказаться от них трудно 4 ч.
Qualcomm представила чипы Dragonwing IQ-X для индустриальных Windows-компьютеров 9 ч.
Google инвестирует $40 млрд в строительство трёх ЦОД в Техасе 9 ч.
Не жили богато: капитальные затраты Tencent в III квартале сократились на четверть из-за недоступности ИИ-ускорителей 9 ч.
Сроки окупаемости ускорителей ИИ остаются загадкой для участников рынка 13 ч.
Apple ускорила поиски нового генерального директора, Тим Кук может уйти уже в следующем году 14 ч.
Суд постановил, что Apple должна выплатить Masimo штраф в размере $634 млн 14 ч.
Производители памяти задерживают выпуск новых комплектов DRAM до следующего года на фоне дефицита и роста цен 15 ч.