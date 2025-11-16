Игровой движок Unreal Engine 6 выпустят значительно раньше ожидаемого

На конференции Unreal Fest Japan генеральный директор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) рассказал о неизбежном выходе игрового движка Unreal Engine 6. Если планам разработчиков ничто не помешает, то он появится примерно через два с половиной года. Это означает, что движок Unreal Engine 6 может выйти уже в 2028 году, т.е. существенно раньше ожиданий многих.

Текущая версия Unreal Engine 5 не отличается высокой производительностью, что выражается в подтормаживаниях графики, которые можно наблюдать в крупных играх, основой которых стал этот инструмент. Степень вины самого движка может варьироваться от случая к случаю, но в любом случае это бьёт по репутации.

Во время выступления Суини заявил, что Unreal Engine 6 должен «объединить лучшие черты Unreal Engine 5 и экосистемы Fortnite». Он не уточнил, что именно это значит. Вероятно, в данном контексте речь шла о том, что разработчики постараются перенести лучшие элементы UEFN, специальной версии движка для Fortnite, в Unreal Engine 6.

Так или иначе, глава Epic Games фактически заявил о возможности появления новой версии игрового движка в 2028 году. Стоит отметить, что в указанные сроки может появиться лишь предварительная версия Unreal Engine 6, но игр на его основе не будет ещё достаточно долго. Для появления игр нужно, чтобы разработчики из игровых студий получили доступ к рабочим версиям движка.