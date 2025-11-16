Китайская Lisuan Tech разослала партнёрам образцы своей видеокарты с производительностью как у RTX 4060

Китайская компания Lisuan Technology подтвердила, что её первый графический процессор для рендеринга графики 7G100, созданный по 6-нм техпроцессу, достиг стадии рассылки образцов и их тестирования клиентами. Согласно инвесторскому отчёту, инженеры компании сейчас занимаются тестированием чипа у партнёров, доработкой на основе обратной связи, подготовкой к производству и одновременно запуском маркетинговой кампании. «Работы идут в штатном режиме», — отмечается в документе.

Однако эта новость пришла позже, чем ожидалось, отмечает VideoCardz. Ранее, после презентации 26 июля, на сайте компании фигурировал чёткий план относительно того, что испытания должны начаться в августе 2025 года, а массовое производство — в сентябре. Сейчас, в середине ноября, подтверждено лишь начало тестирования, что указывает на срыв первоначального графика. О старте серийного выпуска в официальном сообщении речь не идёт вообще.

GPU 7G100 разработан по 6-нанометровому техпроцессу TSMC и ляжет в основу двух видеокарт: пользовательской 7G106 и профессиональной 7G105. Обе поддерживают современные графические интерфейсы API — DirectX 12 (без трассировки лучей), Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 и OpenCL 3.0. Модель 7G106 оснащена 12 Гбайт памяти GDDR6 с 192-битной шиной и одним 8-контактным разъёмом питания с целевой мощностью платы до 225 Вт. Её старший собрат, 7G105, получил больший объём памяти до 24 Гбайт, поддержку ECC, усиленную защиту данных и ориентирован на задачи в сфере искусственного интеллекта и рабочих станций.

По данным самой Lisuan, производительность 7G106 в ряде бенчмарков сопоставима с GeForce RTX 4060 и даже приближается к уровню RTX 5060. Например, в 3DMark Fire Strike чип набрал около 26 800 баллов, а в тесте OpenCL в Geekbench 6 — 111 290. Компания также показала, как современные игры, в том числе Black Myth: Wukong, работают в разрешении 4K с графикой на уровне High и сохраняют стабильный FPS.