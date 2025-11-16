Сегодня 16 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Китайская Lisuan Tech разослала партнёра...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайская Lisuan Tech разослала партнёрам образцы своей видеокарты с производительностью как у RTX 4060

Китайская компания Lisuan Technology подтвердила, что её первый графический процессор для рендеринга графики 7G100, созданный по 6-нм техпроцессу, достиг стадии рассылки образцов и их тестирования клиентами. Согласно инвесторскому отчёту, инженеры компании сейчас занимаются тестированием чипа у партнёров, доработкой на основе обратной связи, подготовкой к производству и одновременно запуском маркетинговой кампании. «Работы идут в штатном режиме», — отмечается в документе.

Источник изображения: videocardz.com

Источник изображения: videocardz.com

Однако эта новость пришла позже, чем ожидалось, отмечает VideoCardz. Ранее, после презентации 26 июля, на сайте компании фигурировал чёткий план относительно того, что испытания должны начаться в августе 2025 года, а массовое производство — в сентябре. Сейчас, в середине ноября, подтверждено лишь начало тестирования, что указывает на срыв первоначального графика. О старте серийного выпуска в официальном сообщении речь не идёт вообще.

Источник изображения: Lisuan Tech

Источник изображения: Lisuan Tech

GPU 7G100 разработан по 6-нанометровому техпроцессу TSMC и ляжет в основу двух видеокарт: пользовательской 7G106 и профессиональной 7G105. Обе поддерживают современные графические интерфейсы API — DirectX 12 (без трассировки лучей), Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 и OpenCL 3.0. Модель 7G106 оснащена 12 Гбайт памяти GDDR6 с 192-битной шиной и одним 8-контактным разъёмом питания с целевой мощностью платы до 225 Вт. Её старший собрат, 7G105, получил больший объём памяти до 24 Гбайт, поддержку ECC, усиленную защиту данных и ориентирован на задачи в сфере искусственного интеллекта и рабочих станций.

По данным самой Lisuan, производительность 7G106 в ряде бенчмарков сопоставима с GeForce RTX 4060 и даже приближается к уровню RTX 5060. Например, в 3DMark Fire Strike чип набрал около 26 800 баллов, а в тесте OpenCL в Geekbench 6 — 111 290. Компания также показала, как современные игры, в том числе Black Myth: Wukong, работают в разрешении 4K с графикой на уровне High и сохраняют стабильный FPS.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Сроки окупаемости ускорителей ИИ остаются загадкой для участников рынка
Asus представила GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti Dual Evo с короткими печатными платами и сдвинутым разъёмом питания
Драйверы AMD уличили в создании бесполезной избыточной нагрузки на SSD
Всё для победы: Пекин вмешался в производство чипов SMIC, чтобы Huawei не отстала в ИИ-гонке
«Самый маленький» в мире графический процессор TinyGPU v2.0, содержащий 200 тыс. транзисторов, запущен в производство
Глава AMD Лиза Су подтвердила выход 2-нм процессоров EPYC в 2026 году
Теги: lisuan technology, gpu, видеокарта
lisuan technology, gpu, видеокарта
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Сбежать из Таркова проще, чем в него зайти»: Escape from Tarkov стартовала в Steam с рейтингом 30 % и пиковым онлайном на уровне The Day Before
Солнечная система летит по Вселенной почти в четыре раза быстрее, чем считалось
Microsoft увидела негативную реакцию пользователей на пост о будущем Windows 11
В «Ростелекоме» заявили, что вчерашние сбои в работе интернета были вызваны вмешательством третьих лиц
Google готовится к запуску Gemini 3 — это может изменить расстановку сил в сфере ИИ
Игровой движок Unreal Engine 6 выпустят значительно раньше ожидаемого 2 ч.
Apple сократила вдвое комиссию для разработчиков мини-приложений 2 ч.
В Госдуме предлагают штрафовать российские ресурсы за авторизацию пользователей через Gmail 6 ч.
Новая статья: Dispatch — помощь уже в пути. Рецензия 22 ч.
Новая статья: Gamesblender № 752: три «железных» анонса Valve, новый перенос GTA VI и «конечная» Halo Infinite 23 ч.
Grokipedia Илона Маска основывается на сомнительных источниках, заявили учёные 15-11 20:13
В соцсети X появился полноценный мессенджер с шифрованием 15-11 17:42
Илон Маск перенёс выпуск ИИ-модели Grok 5 на следующий год — есть вероятность, что она будет на уровне человека 15-11 16:41
Logitech подтвердила утечку данных со своих серверов после вымогательской атаки хакерами Clop 15-11 16:38
Broadcom упростила сертификацию оборудования для VCF для ускорения внедрения современных частных облаков 15-11 16:14
Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K получат увеличенные частоты, больше E-ядер и поддержку DDR5-7200 26 мин.
Китайская Lisuan Tech разослала партнёрам образцы своей видеокарты с производительностью как у RTX 4060 58 мин.
Apple не планирует выпускать новый Mac Pro 2 ч.
SilverStone показала корпус FLP03 в стиле бежевых ПК 1980-х для Micro-ATX-сборок 2 ч.
Ни доходов, ни рабочих мест: льготы для дата-центров не приносят ничего хорошего большинству штатов США, но отказаться от них трудно 5 ч.
Qualcomm представила чипы Dragonwing IQ-X для индустриальных Windows-компьютеров 10 ч.
Google инвестирует $40 млрд в строительство трёх ЦОД в Техасе 10 ч.
Не жили богато: капитальные затраты Tencent в III квартале сократились на четверть из-за недоступности ИИ-ускорителей 10 ч.
Сроки окупаемости ускорителей ИИ остаются загадкой для участников рынка 14 ч.
Apple ускорила поиски нового генерального директора, Тим Кук может уйти уже в следующем году 15 ч.