Apple не планирует выпускать новый Mac Pro

Журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) заявил, что у Apple нет планов по выпуску новых версий Mac Pro в обозримом будущем. По его словам, компания «фактически списала со счетов Mac Pro».

Источник изображения: 9to5mac.com

Последний раз Apple обновляла Mac Pro в 2023 году, когда вышла модель на базе фирменного процессора M2 Ultra. По данным Гурмана, стратегия Apple в отношении Mac Pro «скорее всего не изменится в ближайшее время», в связи с чем ждать появления новой модели пока не стоит. Apple больше не работает над чипом M4 Ultra, и Mac Pro, в котором он должен был использоваться, «тоже был отменён».

Таким образом, следующим высокопроизводительным чипом Apple будет M5 Ultra. На данный момент он предназначен только для Mac Studio. Это может означать, что Apple не планирует выпускать новую версию Mac Pro в 2026 году. «Из того, что я слышал внутри компании, можно сделать вывод, что Apple практически списала Mac Pro. Внутри компании считают, что Mac Studio сейчас является настоящим и будущим стратегии Apple в отношении десктопов для профессионалов», — считает Гурман.

mac pro, apple, компьютер
