Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K получат увеличенные частоты, больше E-ядер и поддержку DDR5-7200

Компания Intel планирует в следующем году представить обновлённую линейку настольных процессоров Arrow Lake Refresh, которая, вероятно, станет последней для сокета LGA 1851 перед переходом на новую платформу Nova Lake с разъёмом LGA 1954, сообщает издание VideoCardz.

Первая версия Arrow Lake не продемонстрировала заметного преимущества в играх по сравнению с предыдущим поколением Raptor Lake, что Intel подтвердила в собственных презентациях. Позже компания реализовала дополнительные режимы повышения производительности, однако они требовали ручной настройки и не входили в стандартный профиль «из коробки».

В обновлённой версии Arrow Lake Refresh эти улучшения интегрированы непосредственно в спецификации процессоров. Флагманский Core Ultra 9 290K Plus сохранит конфигурацию 8 производительных (P-core) и 16 эффективных ядер (E-core), как у модели 285K, но увеличит максимальную частоту Thermal Velocity Boost до 5,8 ГГц (было 5,7 ГГц). Частота E-core Turbo также вырастет — до 4,8 ГГц. При этом базовое энергопотребление останется на уровне 125 Вт, а максимальное — на уровне 250 Вт.

Более существенные изменения коснутся младших моделей линейки. Core Ultra 7 270K Plus получит конфигурацию в 8 производительных и 16 эффективных ядер, которая ранее была доступна только в топовых процессорах. Его максимальная частота по технологии Turbo Boost Max составит 5,5 ГГц. Core Ultra 5 250K Plus, в свою очередь, будет оснащена 6 производительными и 12 эффективными ядрами (вместо 6P+8E у модели 245K), а его частота P-core Turbo возрастёт до 5,3 ГГц. При этом энергопотребление останется неизменным: базовый TDP — 125 Вт, а максимальный — 159 Вт.

Все процессоры Arrow Lake Refresh получат официальную поддержку памяти DDR5-7200, тогда как текущие модели сертифицированы до DDR5-6400. При этом уже сейчас некоторые модули CUDIMM показывают стабильную работу на частотах до 9000 МТ/с при использовании соответствующих материнских плат.

Новым моделям будут присвоены уникальные номера: 290K Plus, 270K Plus и 250K Plus. Они, вероятно, либо заменят текущие процессоры, либо поступят в продажу как отдельные, более производительные варианты в рамках той же платформы. Точные сроки выхода преемника Arrow Lake пока не объявлены, а с учётом практики Intel, редко снимающей старые процессоры с продаж сразу после анонса обновлений, можно ожидать, что все версии Arrow Lake, как оригинальные, так и версии Refresh, останутся на рынке.