Сегодня 16 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K получ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K получат увеличенные частоты, больше E-ядер и поддержку DDR5-7200

Компания Intel планирует в следующем году представить обновлённую линейку настольных процессоров Arrow Lake Refresh, которая, вероятно, станет последней для сокета LGA 1851 перед переходом на новую платформу Nova Lake с разъёмом LGA 1954, сообщает издание VideoCardz.

Источник изображения: videocardz.com

Источник изображения: videocardz.com

Первая версия Arrow Lake не продемонстрировала заметного преимущества в играх по сравнению с предыдущим поколением Raptor Lake, что Intel подтвердила в собственных презентациях. Позже компания реализовала дополнительные режимы повышения производительности, однако они требовали ручной настройки и не входили в стандартный профиль «из коробки».

В обновлённой версии Arrow Lake Refresh эти улучшения интегрированы непосредственно в спецификации процессоров. Флагманский Core Ultra 9 290K Plus сохранит конфигурацию 8 производительных (P-core) и 16 эффективных ядер (E-core), как у модели 285K, но увеличит максимальную частоту Thermal Velocity Boost до 5,8 ГГц (было 5,7 ГГц). Частота E-core Turbo также вырастет — до 4,8 ГГц. При этом базовое энергопотребление останется на уровне 125 Вт, а максимальное — на уровне 250 Вт.

Более существенные изменения коснутся младших моделей линейки. Core Ultra 7 270K Plus получит конфигурацию в 8 производительных и 16 эффективных ядер, которая ранее была доступна только в топовых процессорах. Его максимальная частота по технологии Turbo Boost Max составит 5,5 ГГц. Core Ultra 5 250K Plus, в свою очередь, будет оснащена 6 производительными и 12 эффективными ядрами (вместо 6P+8E у модели 245K), а его частота P-core Turbo возрастёт до 5,3 ГГц. При этом энергопотребление останется неизменным: базовый TDP — 125 Вт, а максимальный — 159 Вт.

Все процессоры Arrow Lake Refresh получат официальную поддержку памяти DDR5-7200, тогда как текущие модели сертифицированы до DDR5-6400. При этом уже сейчас некоторые модули CUDIMM показывают стабильную работу на частотах до 9000 МТ/с при использовании соответствующих материнских плат.

Новым моделям будут присвоены уникальные номера: 290K Plus, 270K Plus и 250K Plus. Они, вероятно, либо заменят текущие процессоры, либо поступят в продажу как отдельные, более производительные варианты в рамках той же платформы. Точные сроки выхода преемника Arrow Lake пока не объявлены, а с учётом практики Intel, редко снимающей старые процессоры с продаж сразу после анонса обновлений, можно ожидать, что все версии Arrow Lake, как оригинальные, так и версии Refresh, останутся на рынке.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel сдаёт позиции: AMD захватила больше трети рынка настольных процессоров
До квантового преимущества рукой подать: IBM представила «Козодоя» — квантовый процессор нового поколения
К концу десятилетия четыре ПК из десяти в мире будут на процессорах Ryzen, прогнозирует AMD
Сроки окупаемости ускорителей ИИ остаются загадкой для участников рынка
Производители памяти задерживают выпуск новых комплектов DRAM до следующего года на фоне дефицита и роста цен
Китайская SMIC отчиталась о росте прибыли на 29 % по итогам третьего квартала
Теги: intel, arrow lake, процессоры
intel, arrow lake, процессоры
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Сбежать из Таркова проще, чем в него зайти»: Escape from Tarkov стартовала в Steam с рейтингом 30 % и пиковым онлайном на уровне The Day Before
Солнечная система летит по Вселенной почти в четыре раза быстрее, чем считалось
Microsoft увидела негативную реакцию пользователей на пост о будущем Windows 11
В «Ростелекоме» заявили, что вчерашние сбои в работе интернета были вызваны вмешательством третьих лиц
Google готовится к запуску Gemini 3 — это может изменить расстановку сил в сфере ИИ
Игровой движок Unreal Engine 6 выпустят значительно раньше ожидаемого 2 ч.
Apple сократила вдвое комиссию для разработчиков мини-приложений 2 ч.
В Госдуме предлагают штрафовать российские ресурсы за авторизацию пользователей через Gmail 6 ч.
Новая статья: Dispatch — помощь уже в пути. Рецензия 22 ч.
Новая статья: Gamesblender № 752: три «железных» анонса Valve, новый перенос GTA VI и «конечная» Halo Infinite 23 ч.
Grokipedia Илона Маска основывается на сомнительных источниках, заявили учёные 15-11 20:13
В соцсети X появился полноценный мессенджер с шифрованием 15-11 17:42
Илон Маск перенёс выпуск ИИ-модели Grok 5 на следующий год — есть вероятность, что она будет на уровне человека 15-11 16:41
Logitech подтвердила утечку данных со своих серверов после вымогательской атаки хакерами Clop 15-11 16:38
Broadcom упростила сертификацию оборудования для VCF для ускорения внедрения современных частных облаков 15-11 16:14
Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K получат увеличенные частоты, больше E-ядер и поддержку DDR5-7200 26 мин.
Китайская Lisuan Tech разослала партнёрам образцы своей видеокарты с производительностью как у RTX 4060 58 мин.
Apple не планирует выпускать новый Mac Pro 2 ч.
SilverStone показала корпус FLP03 в стиле бежевых ПК 1980-х для Micro-ATX-сборок 2 ч.
Ни доходов, ни рабочих мест: льготы для дата-центров не приносят ничего хорошего большинству штатов США, но отказаться от них трудно 5 ч.
Qualcomm представила чипы Dragonwing IQ-X для индустриальных Windows-компьютеров 10 ч.
Google инвестирует $40 млрд в строительство трёх ЦОД в Техасе 10 ч.
Не жили богато: капитальные затраты Tencent в III квартале сократились на четверть из-за недоступности ИИ-ускорителей 10 ч.
Сроки окупаемости ускорителей ИИ остаются загадкой для участников рынка 14 ч.
Apple ускорила поиски нового генерального директора, Тим Кук может уйти уже в следующем году 15 ч.