Капитализация Oracle рухнула на 30 % с того момента, когда её основатель стал богатейшим человеком планеты

Бум искусственного интеллекта позволил основателю Oracle Ларри Эллисону (Larry Ellison) в сентябре этого года на день сместить Илона Маска (Elon Musk) с поста самого богатого человека планеты. К настоящему времени динамику курса акций Oracle нельзя назвать однозначной, поскольку с тех пор капитализация компании сократилась на 30 %.

Как отмечает The Times of India со ссылкой на CNBC, в тот памятный сентябрьский день личное благосостояние Ларри Эллисона выросло на $101 млрд, установив дневной рекорд прироста для рейтинга миллиардеров Bloomberg. На какой-то момент Эллисон стал обладателем $393 млрд, затмив собой Илона Маска в рейтинге богатейших людей мира. Последний в настоящее время отыграл потерянное, располагая примерно $430 млрд, тогда как сооснователь Oracle может похвастать наличием не более $275 млрд. Личное благосостояние Эллисона сильнее зависит от капитализации Oracle, чем капитал Маска от курса акций Tesla, поскольку первый обладает более крупной долей в капитале основанной им компании.

Акции Oracle близки к тому, чтобы продемонстрировать максимальное месячное снижение с 2011 года. Компании в восприятии инвесторов удалось выйти из тени после того, как она переключилась с продвижения СУБД для бизнеса на развитие облачной вычислительной инфраструктуры, которая крайне важна в условиях бума систем искусственного интеллекта. В последние дни на фондовом рынке наблюдалась небольшая коррекция, поскольку инвесторы стали скептически оценивать способность некоторых представителей сегмента ИИ быстро предоставить адекватные финансовые результаты. С прошлого месяца курс акций Oracle успел снизиться почти на 25 %. В отличие от Эллисона, Маск возглавляет несколько компаний одновременно, а потому его благосостояние зависит не только от конъюнктуры сегмента ИИ. Это и позволило ему восстановиться в статусе богатейшего человека планеты после сентябрьской просадки.