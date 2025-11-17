Сегодня 17 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Глава Microsoft считает, что ИИ не долже...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Глава Microsoft считает, что ИИ не должен обогащать лишь кучку техногигантов

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) поделился своим представлением о гармоничном пути развития искусственного интеллекта, сославшись на высказывания сооснователя корпорации Билла Гейтса (Bill Gates) и объяснив, что отрасль не должна ограничиваться состоянием, при котором кучка техногигантов обогащается за счёт всех остальных участников рынка.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Наделла, как отмечает Business Today, со страниц социальной сети X привёл давнее высказывание Билла Гейтса: «Платформа — это когда экономическая ценность каждого пользователя превышает стоимость компании, которая её создаёт». По сути, как объяснил Наделла, бизнес в условиях развития технологий ИИ не должен ограничиваться моделью игры с нулевой суммой результатов, когда совокупность выгод и затрат всех участников даёт в сумме ноль. Эта сумма должна быть положительной, по его словам, а кучка техногигантов не должна вытягивать ресурсы из всех остальных участников рынка.

Чтобы добиться этого, убеждён Наделла, компаниям нужно стремиться создавать свои собственные возможности, не полагаясь всецело на готовые решения ИИ-гигантов. Концентрация возможностей в руках техногигантов не должна происходить. Сама Microsoft старается придерживаться принципов взаимовыгодного сотрудничества, развивая отрасль ИИ благодаря альянсам с OpenAI, Nvidia и AMD. Корпорация Microsoft предлагает клиентам развивать свои собственные облачные решения при помощи так называемой «суперфабрики ИИ», которую создаёт при участии OpenAI, используя опыт строительства трёх поколений суперкомпьютеров. Клиенты могут создавать и обучать собственные языковые модели, а не только полагаться на решения Microsoft.

Компания также гордится тем, что не навязывает клиентам определённые аппаратные платформы, предлагая выбор между чипами Nvidia и AMD. При этом распространение ИИ должно помогать развитию рынка, а не лишать людей рабочих мест. Инструмент GitHub Copilot, например, позволяет сделать программирование более доступным для неопытных разработчиков, а опытным позволяет работать быстрее. Истинным критерием полезности ИИ, по мнению Наделлы, станет эффект, который эта технология окажет на развитие человечества в целом. В частности, ИИ должен позволить быстрее находить лекарства от болезней, совершенствовать производство и логистику, а также предлагать персонализированные программы обучения.

Компаниям, которые присматриваются к использованию ИИ в своей деятельности, глава Microsoft посоветовал не полагаться слишком на партнёрства, которые в долгосрочной перспективе будут вытягивать из них ресурсы. Важно создавать собственную ценность, защищать свои данные и независимость, по его мнению. Рост капитализаций участников рынка не является мерой оценки успеха во внедрении ИИ, реальный сектор экономики должен демонстрировать измеряемые эффекты и очевидную пользу от всех подобных технологий. Они должны не опустошать соответствующие отрасли, а давать им новое развитие в экономическом смысле.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Глава Microsoft раскритиковал идею единой доминирующей ИИ-модели на замену человека
Microsoft готова использовать разработки OpenAI для совершенствования собственных чипов
Глава Microsoft признался, что экспансию инфраструктуры ИИ ограничивают проблемы с энергоснабжением
Google готовится к запуску Gemini 3 — это может изменить расстановку сил в сфере ИИ
Grokipedia Илона Маска основывается на сомнительных источниках, заявили учёные
Илон Маск перенёс выпуск ИИ-модели Grok 5 на следующий год — есть вероятность, что она будет на уровне человека
Теги: ии, сатья наделла, microsoft
ии, сатья наделла, microsoft
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft увидела негативную реакцию пользователей на пост о будущем Windows 11
Ubtech опередила Tesla и Xpeng и первой отправила сотни роботов-гуманоидов работать на фабрики
Google готовится к запуску Gemini 3 — это может изменить расстановку сил в сфере ИИ
Игровой движок Unreal Engine 6 выпустят значительно раньше ожидаемого
Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K получат увеличенные частоты, больше E-ядер и поддержку DDR5-7200
Глава Microsoft считает, что ИИ не должен обогащать лишь кучку техногигантов 11 мин.
Новая Splinter Cell умерла из-за увлечения Ubisoft играми-сервисами 2 ч.
«Базис» представляет новую версию Basis Dynamix Enterprise с поддержкой программно-определяемых сетей и зон доступности 2 ч.
Apple сократила вдвое комиссию для разработчиков мини-приложений 15 ч.
В Госдуме предлагают штрафовать российские ресурсы за авторизацию пользователей через Gmail 19 ч.
«Сбежать из Таркова проще, чем в него зайти»: Escape from Tarkov стартовала в Steam с рейтингом 30 % и пиковым онлайном на уровне The Day Before 24 ч.
Новая статья: Dispatch — помощь уже в пути. Рецензия 16-11 00:01
Новая статья: Gamesblender № 752: три «железных» анонса Valve, новый перенос GTA VI и «конечная» Halo Infinite 15-11 23:39
Grokipedia Илона Маска основывается на сомнительных источниках, заявили учёные 15-11 20:13
В соцсети X появился полноценный мессенджер с шифрованием 15-11 17:42
Vertiv представила иммерсионные СЖО CoolCenter Immersion на 25–240 кВт 22 мин.
ИИ-производительность японского суперкомпьютера FugakuNEXT превысит 600 Эфлопс 34 мин.
Дефицит памяти в сегменте ПК может продлиться до 2027 года, как минимум 3 ч.
Основным новшеством iPhone Air второго поколения станет более экономичный 2-нм процессор 3 ч.
NEC и OpenСhip вместе разработают векторные ускорители на базе RISC-V и суперкомпьютеры Aurora следующего поколения 3 ч.
Со следующего года Apple перейдёт на иной график анонса новых моделей iPhone 4 ч.
Капитализация Oracle рухнула на 30 % с того момента, когда её основатель стал богатейшим человеком планеты 5 ч.
Новая статья: Лучший процессор за 20 тысяч рублей — сравнение и тесты 11 ч.
Intel отказалась от массовых Xeon Diamond Rapids с восемью каналами памяти — останутся только 16-канальные процессоры 12 ч.
Китайская Lisuan Tech разослала партнёрам образцы своей видеокарты с производительностью как у RTX 4060 14 ч.