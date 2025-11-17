Глава Microsoft считает, что ИИ не должен обогащать лишь кучку техногигантов

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) поделился своим представлением о гармоничном пути развития искусственного интеллекта, сославшись на высказывания сооснователя корпорации Билла Гейтса (Bill Gates) и объяснив, что отрасль не должна ограничиваться состоянием, при котором кучка техногигантов обогащается за счёт всех остальных участников рынка.

Наделла, как отмечает Business Today, со страниц социальной сети X привёл давнее высказывание Билла Гейтса: «Платформа — это когда экономическая ценность каждого пользователя превышает стоимость компании, которая её создаёт». По сути, как объяснил Наделла, бизнес в условиях развития технологий ИИ не должен ограничиваться моделью игры с нулевой суммой результатов, когда совокупность выгод и затрат всех участников даёт в сумме ноль. Эта сумма должна быть положительной, по его словам, а кучка техногигантов не должна вытягивать ресурсы из всех остальных участников рынка.

Чтобы добиться этого, убеждён Наделла, компаниям нужно стремиться создавать свои собственные возможности, не полагаясь всецело на готовые решения ИИ-гигантов. Концентрация возможностей в руках техногигантов не должна происходить. Сама Microsoft старается придерживаться принципов взаимовыгодного сотрудничества, развивая отрасль ИИ благодаря альянсам с OpenAI, Nvidia и AMD. Корпорация Microsoft предлагает клиентам развивать свои собственные облачные решения при помощи так называемой «суперфабрики ИИ», которую создаёт при участии OpenAI, используя опыт строительства трёх поколений суперкомпьютеров. Клиенты могут создавать и обучать собственные языковые модели, а не только полагаться на решения Microsoft.

Компания также гордится тем, что не навязывает клиентам определённые аппаратные платформы, предлагая выбор между чипами Nvidia и AMD. При этом распространение ИИ должно помогать развитию рынка, а не лишать людей рабочих мест. Инструмент GitHub Copilot, например, позволяет сделать программирование более доступным для неопытных разработчиков, а опытным позволяет работать быстрее. Истинным критерием полезности ИИ, по мнению Наделлы, станет эффект, который эта технология окажет на развитие человечества в целом. В частности, ИИ должен позволить быстрее находить лекарства от болезней, совершенствовать производство и логистику, а также предлагать персонализированные программы обучения.

Компаниям, которые присматриваются к использованию ИИ в своей деятельности, глава Microsoft посоветовал не полагаться слишком на партнёрства, которые в долгосрочной перспективе будут вытягивать из них ресурсы. Важно создавать собственную ценность, защищать свои данные и независимость, по его мнению. Рост капитализаций участников рынка не является мерой оценки успеха во внедрении ИИ, реальный сектор экономики должен демонстрировать измеряемые эффекты и очевидную пользу от всех подобных технологий. Они должны не опустошать соответствующие отрасли, а давать им новое развитие в экономическом смысле.